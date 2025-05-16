УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как вкусно приготовить бюджетный кус-кус: рецепт блюда за 15 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Самая простая и вкусная крупа – кус-кус. Готовить его можно просто залив горячей водой, без варки. Стоит отметить, что кус-кус сочетается хорошо со всеми овощами, сыром. 

Видео дня
Кус-кус с овощами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кус-куса в копченостями, который готовится на сковороде. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Любимые копчености –  250 г
  • Кускус – 1 чашка
  • Вода - 2 чашки
  • Специи (копченая паприка, перец с чесноком) и соль - по вкусу;
  • Масло – 2-3 ст.л. 

Способ приготолвения: 

1. В сковороду или кастрюлю налить масло Добавить нарезанные копчености и обжарить 2-3 мин, добавить кускус, и размешать.

Копчености для блюда

2. Залить все водой (соотношение 1: 2), и оставить на маленьком огне до тех пор пока не выкипит вода. Затем все перемешать, добавить специи и посолить, снова размешать, подержать на огне еще 2-3 мин и выключить.

Сколько готовить кус-кус

3. Можно накрыть крышкой и дать настояться 5-7 минут. Перед подачей посыпьте зеленым луком!

Готовый кус-кус

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: