Как вкусно приготовить бюджетный кус-кус: рецепт блюда за 15 минут

Самая простая и вкусная крупа – кус-кус. Готовить его можно просто залив горячей водой, без варки. Стоит отметить, что кус-кус сочетается хорошо со всеми овощами, сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кус-куса в копченостями, который готовится на сковороде.

Ингредиенты:

Любимые копчености – 250 г

Кускус – 1 чашка

Вода - 2 чашки

Специи (копченая паприка, перец с чесноком) и соль - по вкусу;

Масло – 2-3 ст.л.

Способ приготолвения:

1. В сковороду или кастрюлю налить масло Добавить нарезанные копчености и обжарить 2-3 мин, добавить кускус, и размешать.

2. Залить все водой (соотношение 1: 2), и оставить на маленьком огне до тех пор пока не выкипит вода. Затем все перемешать, добавить специи и посолить, снова размешать, подержать на огне еще 2-3 мин и выключить.

3. Можно накрыть крышкой и дать настояться 5-7 минут. Перед подачей посыпьте зеленым луком!

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