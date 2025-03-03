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Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
276
Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша

Гречка с котлетой – отличный вариант сытного обеда. Это достаточно бюджетно и вкусно. Стоит добавить ярких ноток с помощью грибов, сливок, бульона и овощей.

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Идея приготовления гречки с рублеными котлетами на обед опубликована на странице фудблогера с ником ptashka.kitchen в Instagram. Это не тот банальный обед, к которому все привыкли в вашей семье.

Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша

Ингредиенты:

  • гречка – 1 стакан
  • лук – 1 шт.
  • грибы – 100-150 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • бульон – 0,5 л.
  • сливки – 4 ст.л.
  • сыр – 50 г
  • сливочное масло, соль, специи, зелень

Ингредиенты:

  • куриные филе – 2 шт.
  • сладкий перец – 0,5 шт.
  • зелень – пучок
  • яйца – 1 шт.
  • йогурт – 1 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.
  • соль, специи, масло – для жарки

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша

1. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.

2. Добавить крупно нарезанные грибы, жарить до румяного цвета.

Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша

3. Положить сливочное масло и выжатый чеснок, перемешать.

4. Добавить сухую гречку, влить горячий бульон.

Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша

5. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне.

6. Для филе котлет нарезать маленькими кубиками.

Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша

7. Добавить нарезанный перец, зелень, яйцо, йогурт, муку, соль и специи. Отлично перемешать.

Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша

8. Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.

9. В готовую гречку добавить сливки, творог, соль и перец.

Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша

10. Перемешать, прогреть еще минутку.

11. Добавить зелень и подавать с котлетами и огурцом.

Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша

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