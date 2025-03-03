Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша

Гречка с котлетой – отличный вариант сытного обеда. Это достаточно бюджетно и вкусно. Стоит добавить ярких ноток с помощью грибов, сливок, бульона и овощей.

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Идея приготовления гречки с рублеными котлетами на обед опубликована на странице фудблогера с ником ptashka.kitchen в Instagram. Это не тот банальный обед, к которому все привыкли в вашей семье.

Ингредиенты:

гречка – 1 стакан

лук – 1 шт.

грибы – 100-150 г

чеснок – 2 зубчика

бульон – 0,5 л.

сливки – 4 ст.л.

сыр – 50 г

сливочное масло, соль, специи, зелень

Ингредиенты:

куриные филе – 2 шт.

сладкий перец – 0,5 шт.

зелень – пучок

яйца – 1 шт.

йогурт – 1 ст.л.

мука – 2 ст.л.

соль, специи, масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.

2. Добавить крупно нарезанные грибы, жарить до румяного цвета.

3. Положить сливочное масло и выжатый чеснок, перемешать.

4. Добавить сухую гречку, влить горячий бульон.

5. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне.

6. Для филе котлет нарезать маленькими кубиками.

7. Добавить нарезанный перец, зелень, яйцо, йогурт, муку, соль и специи. Отлично перемешать.

8. Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.

9. В готовую гречку добавить сливки, творог, соль и перец.

10. Перемешать, прогреть еще минутку.

11. Добавить зелень и подавать с котлетами и огурцом.

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