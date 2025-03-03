Как вкусно приготовить гречку на обед: лучше, чем просто сухая каша
Гречка с котлетой – отличный вариант сытного обеда. Это достаточно бюджетно и вкусно. Стоит добавить ярких ноток с помощью грибов, сливок, бульона и овощей.
Идея приготовления гречки с рублеными котлетами на обед опубликована на странице фудблогера с ником ptashka.kitchen в Instagram. Это не тот банальный обед, к которому все привыкли в вашей семье.
Ингредиенты:
- гречка – 1 стакан
- лук – 1 шт.
- грибы – 100-150 г
- чеснок – 2 зубчика
- бульон – 0,5 л.
- сливки – 4 ст.л.
- сыр – 50 г
- сливочное масло, соль, специи, зелень
Ингредиенты:
- куриные филе – 2 шт.
- сладкий перец – 0,5 шт.
- зелень – пучок
- яйца – 1 шт.
- йогурт – 1 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- соль, специи, масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
2. Добавить крупно нарезанные грибы, жарить до румяного цвета.
3. Положить сливочное масло и выжатый чеснок, перемешать.
4. Добавить сухую гречку, влить горячий бульон.
5. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне.
6. Для филе котлет нарезать маленькими кубиками.
7. Добавить нарезанный перец, зелень, яйцо, йогурт, муку, соль и специи. Отлично перемешать.
8. Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.
9. В готовую гречку добавить сливки, творог, соль и перец.
10. Перемешать, прогреть еще минутку.
11. Добавить зелень и подавать с котлетами и огурцом.
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