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Как вкусно приготовить овсянку, чтобы ее ели все: получится еще и очень полезно
Для многих людей овсянка – это просто серая каша. Но она действительно может быть очень вкусной, если правильно ее приготовить. Если придерживаться следующей технологии, у вас получится полноценный десерт.
Оригинальным рецептом вкусной овсянки поделилась maggtasty в Instagram. Все очень просто.
Ингредиенты:
- овсянка – 50 г
- чиа – 1 ч.л.
- какао – 1 ч.л.
- 1 ч.л. кофе + 35 мл. воды
- молоко – 45 мл.
- греческий йогурт – 70 г
- мед – 1 ч.л.
- какао
Способ приготовления:
1. К овсянке добавить чиа.
2. Какао, кофе и молоко.
3. Перемешать.
4. Готовить крем: греческий йогурт смешать с медом.
5. Выложить сверху на овсянку.
6. Посыпать какао.
7. Отправить в холодильник на ночь.
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