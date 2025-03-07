Как вкусно приготовить овсянку, чтобы ее ели все: получится еще и очень полезно

Для многих людей овсянка – это просто серая каша. Но она действительно может быть очень вкусной, если правильно ее приготовить. Если придерживаться следующей технологии, у вас получится полноценный десерт.

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Оригинальным рецептом вкусной овсянки поделилась maggtasty в Instagram. Все очень просто.

Ингредиенты:

овсянка – 50 г

чиа – 1 ч.л.

какао – 1 ч.л.

1 ч.л. кофе + 35 мл. воды

молоко – 45 мл.

греческий йогурт – 70 г

мед – 1 ч.л.

какао

Способ приготовления:

1. К овсянке добавить чиа.

2. Какао, кофе и молоко.

3. Перемешать.

4. Готовить крем: греческий йогурт смешать с медом.

5. Выложить сверху на овсянку.

6. Посыпать какао.

7. Отправить в холодильник на ночь.

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