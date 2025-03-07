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Как вкусно приготовить овсянку, чтобы ее ели все: получится еще и очень полезно

Екатерина Ягович
NewsLife
1 минута
480
Как вкусно приготовить овсянку, чтобы ее ели все: получится еще и очень полезно

Для многих людей овсянка – это просто серая каша. Но она действительно может быть очень вкусной, если правильно ее приготовить. Если придерживаться следующей технологии, у вас получится полноценный десерт.

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Оригинальным рецептом вкусной овсянки поделилась maggtasty в Instagram. Все очень просто.

Как вкусно приготовить овсянку, чтобы ее ели все: получится еще и очень полезно

Ингредиенты:

  • овсянка – 50 г
  • чиа – 1 ч.л.
  • какао – 1 ч.л.
  • 1 ч.л. кофе + 35 мл. воды
  • молоко – 45 мл.
  • греческий йогурт – 70 г
  • мед – 1 ч.л.
  • какао

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить овсянку, чтобы ее ели все: получится еще и очень полезно

1. К овсянке добавить чиа.

2. Какао, кофе и молоко.

Как вкусно приготовить овсянку, чтобы ее ели все: получится еще и очень полезно

3. Перемешать.

Как вкусно приготовить овсянку, чтобы ее ели все: получится еще и очень полезно

4. Готовить крем: греческий йогурт смешать с медом.

5. Выложить сверху на овсянку.

Как вкусно приготовить овсянку, чтобы ее ели все: получится еще и очень полезно

6. Посыпать какао.

7. Отправить в холодильник на ночь.

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