Как вкусно приготовить полезную и вкусную зеленую спаржу: готовится изысканное блюдо 10 минут

Спаржа – очень вкусный, полезный и ценный продукт, сезон которого – апрель-май. Спаржу можно есть в сыром виде, делать легкие салаты, а также пироги, пиццу, и просто готовить в духовке, на гриле, а еще из нее получится очень вкусный суп.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареной спаржи, с беконом и пармезаном.

Ингредиенты:

спаржа

бекон

пармезан

соль

масло сливочное/гхі

чеснок

Способ приготовления:

1. От спаржи отрежьте 2-3 см и отвариваем в кипящей подсоленной воде 3 минуты.

2. После сразу перекладываем в очень холодную воду на несколько минут и перекладываем на полотенце, убираем лишнюю влагу.

3. Берем два стебля и заворачиваем их в бекон. Обжариваем на масле с чесноком до образования золотистой корочки с обеих сторон.

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