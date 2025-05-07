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Как вкусно приготовить полезную и вкусную зеленую спаржу: готовится изысканное блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт спаржи

Спаржа – очень вкусный, полезный и ценный продукт, сезон которого – апрель-май. Спаржу можно есть в сыром виде, делать легкие салаты, а также пироги, пиццу, и просто готовить в духовке, на гриле, а еще из нее получится очень вкусный суп.

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Полезная спаржа

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареной спаржи, с беконом и пармезаном. 

Рецепт спаржи

Ингредиенты: 

  • спаржа
  • бекон
  • пармезан
  • соль
  • масло сливочное/гхі
  • чеснок

Способ приготовления: 

1. От спаржи отрежьте 2-3 см и отвариваем в кипящей подсоленной воде 3 минуты.

Спаржа для блюда

2. После сразу перекладываем в очень холодную воду на несколько минут и перекладываем на полотенце, убираем лишнюю влагу.

Сколько варить спаржу

3. Берем два стебля и заворачиваем их в бекон. Обжариваем на масле с чесноком до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Готовое блюдо

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