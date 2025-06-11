Как вкусно приготовить скумбрию на мангале: рецепт сочной рыбы за 10 минут

Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень вкусно готовить в духовке, на огне, а также солить и тушить с овощами. Еще из нее получится вкусный шашлык.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии на мангале, которая будет очень сочной.

Ингредиенты:

Скумбрия – 3 шт.

Лук – 1-2 шт;

Соевый соус – 50 мл

Масло растительное – 60 мл

Соль, перец – по вкусу

Паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Рыбу зачистить от внутренностей. Хвост и голову отрезать, промыть. Нарезать толщиной 3-4 см.

2. К рыбе добавить нарезанный лук, специи и ароматное масло, все тщательно смешать и оставить на 1 час.

3. Нанизать скумбрию на шампура и жарить до 10 минут с каждой стороны.

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