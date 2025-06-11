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Как вкусно приготовить скумбрию на мангале: рецепт сочной рыбы за 10 минут
Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень вкусно готовить в духовке, на огне, а также солить и тушить с овощами. Еще из нее получится вкусный шашлык.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии на мангале, которая будет очень сочной.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 3 шт.
- Лук – 1-2 шт;
- Соевый соус – 50 мл
- Масло растительное – 60 мл
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Рыбу зачистить от внутренностей. Хвост и голову отрезать, промыть. Нарезать толщиной 3-4 см.
2. К рыбе добавить нарезанный лук, специи и ароматное масло, все тщательно смешать и оставить на 1 час.
3. Нанизать скумбрию на шампура и жарить до 10 минут с каждой стороны.
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