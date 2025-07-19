Как выбрать авокадо в магазине, чтобы оно не оказалось коричневым внутри: интересная деталь

Хотя проверить спелость авокадо довольно просто, определить, коричневый ли фрукт внутри, немного сложнее. К счастью, есть один простой трюк, который может помочь.

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Кристиан Фехер, шеф-повар и эксперт по питанию, говорит, что секрет кроется в верхней части фрукта. "Сначала вы находите тот, у которого есть плодоножка", – сказал он. "Затем вы снимаете плодоножку, и если эта маленькая дырочка хорошая и ярко-зеленая, то есть 99% вероятность, что ваш авокадо будет хорошим внутри", пишет Express.

Однако, если пятно под стеблем выглядит коричневым, возможно, стоит избежать покупки. "Если эта маленькая дырка имеет коричневые пятна, то существует примерно 50% вероятность того, что ваш авокадо будет иметь коричневые пятна внутри", – объяснил Фехер.

"Выбрать авокадо на самом деле очень легко, если вы знаете, что ищете", – сказал он.

По словам эксперта, надо провести тест на сжатие. Фехер рекомендует слегка нажать на фрукт, чтобы проверить, насколько он мягкий.

Он также предостерег от выбора слишком мягкого авокадо, потому что оно может быть испорченным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как заставить авокадо созреть за 12 часов.

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