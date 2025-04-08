Как вырастить африканские маргаритки в горшках: простой трюк обеспечит большие и красивые цветы

Существует большое разнообразие цветов, которые отлично растут в горшках или контейнерах и служат настоящим украшением для вашего сада.

Видео дня

Африканские маргаритки, также известные как Osteospermum, встречаются в очень разнообразной цветовой гамме, от розовых и белых до ярко-фиолетовых и желтых. Они являются идеальным вариантом для выращивания в горшках .

Хотя эти виды цветов чрезвычайно чувствительны к морозу, важно следить за ними дополнительно, поскольку им нужен солнечный свет, чтобы расцветать по полной.

Менеджер оранжереи и садовниwz в Lyman Estate, Линн Акерман, советует обрывать цветы африканских маргариток, как только те начинают увядать, для того, чтобы в следующий раз они зацвели еще пышнее и ярче.

Уничтожая или удаляя увядшие цветы, вы побуждаете африканскую маргаритку сосредоточиться на новом цветении, а не на выращивании семян.

"Этот проактивный подход сохранит ваше растение острым и максимизирует период цветения. Не ждите полного увядания. Действуйте быстро, когда цветение начнет выглядеть уставшим, и вы, вероятно, скоро увидите новую волну цветов", – объяснила она.

Другие растения, идеально подходящие для посадки в горшках – это яркие и красивые виолы. Они цветут ранней весной и становятся отличным компаньоном для тюльпанов благодаря своей тенденции уменьшаться. Также подходят английские ромашки, львиный зев и ранункулюс.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подпитать пионы весной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.