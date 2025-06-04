Как вырастить дома персик: плоды будут лучше магазинных

Персики – одно из лучших удовольствий, которое дает нам лето. Но покупать их приходится в магазине, ведь кажется, что вырастить персиковое дерево в собственном саду так, чтобы оно начало плодоносить, очень сложно.

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Однако блог Марты Стюарт обратился к экспертам садоводства и фермерам, которые выращивают персики Гейл Салливан и Роберту Дики. И они дали советы по выращиванию персиковых деревьев и правильному уходу за ними.

Прежде всего важен климат. Так, согласно зонированию USDA, персики можно выращивать в климатических зонах от 4 до 10, но лучше всего они растут в зонах с 6 по 8. Их характеристики в большей степени совпадают с характеристиками климата Украины. А значит украинские фермеры и энтузиасты садоводства вполне способны справиться с такой задачей.

Как посадить персиковое дерево

Лучшее время для посадки персикового дерева – поздняя зима или ранняя весна, когда почва уже пригодна для обработки, а деревья еще находятся в состоянии покоя. При этом важно выбирать дерево, которое будет устойчивым к похолоданиям и ночным заморозкам. Также стоит обратить внимание на сорта, которые будут созревать с конца июня до середины сентября.

Чтобы успешно высадить персиковое дерево и оно хорошо прижилось, стоит придерживаться таких шагов:

Выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой. Для персикового дерева нужно не менее шести-восьми часов солнечного света в день.

Выкопайте яму вдвое шире и глубже, чем контейнер, в котором рос саженец персикового дерева. Это обеспечит здоровый рост и развитие корней.

Внесите органический компост в почву, чтобы обеспечить новое персиковое дерево необходимыми питательными веществами. Но не кладите удобрения или компост прямо в яму, поскольку это может повредить корни дерева.

Вбейте рядом с саженцем колышек длиной 2-3 метра, чтобы поддержать молодое дерево. Для подвязывания используйте специальные материалы или нейлоновую сетку.

Насыпьте немного почвы холмиком на дно ямы, чтобы корни вашего дерева спускались по этому холмику вниз и расходились веером.

Поместите персиковое дерево на холмик почвы в яме и засыпьте его подготовленным плодородным грунтом. Верхняя часть корневой системы при этом должна быть на уровне земли.

Тщательно полейте персиковое дерево, используя примерно 3-7 литров воды. В течение первого года поливайте саженец один-два раза в неделю.

Как ухаживать за персиковым деревом

Молодому персиковому дереву понадобится надлежащий уход, чтобы оно хорошо прижилось и начало плодоносить. Важно правильно удовлетворить его потребности в солнечном свете, почве, воде, защите от холода и удобрениях.

Солнечного света персикам нужно много – от шести до восьми часов в сутки. А земля под деревом должна быть хорошо дренированной и богатой питательными веществами. Хорошо подойдут суглинистые почвы. Для защиты корневой системы стоит посадить вокруг дерева покровные растения – они удержат в земле влагу. Первым удобрением может стать конский навоз. Также используйте сбалансированное удобрение с соотношением азота, фосфора и калия (NPK) 10-10-10 или 12-6-6. Применяйте его каждый год ранней весной и еще раз поздней весной или в начале лета.

Поливая персик, убедитесь, что почва вокруг вашего дерева остается равномерно влажной, особенно в первые годы, когда оно формирует свою корневую систему. После того, как оно укоренится, осуществляйте полив только тогда, когда почва высыхает.

Оптимальной температурой для персикового дерева является промежуток от 20 до 30 градусов. Однако для зимнего отдыха дереву нужен период, когда температура опускается до 5 градусов тепла. Сильные морозы персики переносят плохо.

Как обрезать персиковые деревья

Регулярная обрезка гарантирует, что ваше персиковое дерево останется здоровым. Обрезайте персиковые деревья, когда они находятся в состоянии покоя. Лучшее время – это до распускания почек, то есть в конце зимы или в первые весенние дни.

Начните с того, что удалите мертвые и больные ветви. Если оставить их на дереве, они могут стать рассадником вредителей и болезней. Затем уберите ветви, которые пересекаются, растут вниз или направлены внутрь. Это проредит крону и позволит большему количеству солнечного света проникать всередину, что очень важно для эффективного созревания плодов. Также перекрещивающиеся ветви могут тереться друг о друга, нанося вред дереву и увеличивая его уязвимость к болезням и вредителям.

Как выращивать персиковые деревья в контейнерах

Персиковые деревья растут быстро, поэтому карликовые сорта вполне успешно можно выращивать в контейнерах. Полноразмерные деревья таким образом лучше не содержать – они плохо переносят ограниченное пространство и пересадки.

Для посадки персика понадобится достаточно большой контейнер – не менее 20 литров объемом. Также в нем должно быть достаточно дренажных отверстий. Положите небольшое количество почвенной смеси на дно такого контейнера, а затем осторожно поместите персиковое дерево поверх грунта. Далее заполните остальное пространство хорошо дренированной почвой, убедившись, что место прививки находится не менее чем на 5 см выше уровня почвы.

Тщательно полейте недавно посаженное дерево. Поддерживайте почву влажной, но не мокрой, и следите за тем, чтобы горшок не пересыхал. Размещать такой контейнер стоит в месте, где дерево будет получать весь возможный солнечный свет.

Пересаживать персиковое дерево, растущее в контейнере, нужно в конце зимы или в начале лета – во время периода покоя, чтобы минимизировать стресс для дерева. Когда дерево разрастется, выберите для него контейнер, на 5 см больше в диаметре, чем его текущий горшок. А затем повторите все приведенные выше шаги. Пересаживать персик нужно, если корни дерева перестанут помещаться в старой емкости, дерево остановится в росте или уменьшится его урожайность.

Как должны зимовать персиковые деревья

Хотя персиковые деревья выносливы, они чувствительны к повреждениям от мороза и нуждаются в защите зимой, когда температура опускается ниже 0 градусов. В случае заморозков накройте растение на всю высоту мешковиной или тканью и оберните ствол защитным материалом. Подойдет агороволокно, пластиковая пленка или трубка подходящего диаметра.

Чтобы защитить от холода корни, нанесите слой мульчи толщиной 7-10 см вокруг основания дерева. Зона покрова должна соответствовать диаметру кроны. Не накладывайте мульчу прямо на ствол, поскольку это может вызвать гниение.

Распространенные вредители и болезни

К сожалению, персиковые деревья уязвимы к различным распространенным вредителям и болезням. Среди вредителей, которые могут нанести вред персиковым деревьям, – бабочка стеклянка персиковая, восточная плодожорка, коричнево-мраморный клоп и японский жук. Все они различными способами питаются деревом и наносят ему вред.

Скручивание листьев персика, бурая гниль, мучнистая роса, парша персика и другие болезни также часто поражают дерево. Именно поэтому важно регулярно обрабатывать растение специальными защитными средствами.

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