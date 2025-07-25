Как вырастить красивые цветы в подвесных горшках: поможет простой лайфхак

Подвесные корзины с цветами и контейнерные растения – это идеальные решения для тех садоводов, у которых есть ограничения по пространству в саду.

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Основательница экологического бренда для уборки Seep, Лаура Харнетт, поделилась секретом, который заключается в использовании при таком способе выращивания цветов обычных кухонных экологических губок, пишет Express.

Нет нужды тратиться на новые губки, подойдут те, которые вы собирались выбросить.

"Пока контейнеры обновляются после весенних растений, помогайте поддерживать влажность новой подстилки, порезав старые экогубки на мелкие кусочки и добавив их в компост. Они будут действовать, буквально, как губки, и помогать удерживать влагу в почве", – рассказала эксперт.

Она добавила: "Они прекрасно подойдут в течение лета и помогут уменьшить потребность в поливе во время отпуска. Это должны быть экологические губки, поскольку цветные изготовлены из пластика, поэтому микропластик попадет в почву".

Но губки не только прекрасно удерживают воду — они также являются решением для поддержания богатой питательными веществами почвы.

После того, как нарезанные губки помещают в горшки для растений, они медленно впитывают питательные вещества и влагу, тем самым способствуя здоровому и устойчивому росту растений.

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