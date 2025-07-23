Названо лучшее время для полива растений летом

Пока многие нежатся в сиянии солнечных террас и пышных цветов, эксперты предупреждают, что жаркая погода требует дополнительной бдительности в саду.

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В течение месяца, который часто называют пиком садоводческого календаря, жара может быть одновременно благословением и бременем. Анастасия Борисевич, эксперт по растениям Plantum, поделилась своими лучшими советами по садоводству на июль. Ее главная рекомендация – разумно подходить к тому, как и когда поливать растения, пишет Express.

Она отметила, что время полива растений имеет решающее значение. По ее словам, идеальный период для полива – между 8:00 и 10:00 утра, это окно позволяет растениям впитать влагу, прежде чем дневная жара усилится.

Полив в это время помогает растениям эффективно поглощать воду без риска испарения или солнечных ожогов листьев.

Она также отметила, что если садоводы не могут поливать утром, приемлемой альтернативой является ранний вечер, но предостерегает от слишком позднего полива, поскольку избыток влаги в течение ночи может способствовать развитию грибковых заболеваний.

Обращаясь к распространенным ошибкам, Борисевич отметил, что многие люди поливают свои растения только легким опрыскиванием ежедневно, которое часто не достигает корней.

Она посоветовала поливать почву глубоко и тщательно, обеспечивая полное пропитывание. Эксперт добавила, что садоводам следует подождать, пока верхний слой почвы высохнет, прежде чем снова поливать, поскольку это способствует сильному росту корней и уменьшает расход воды.

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