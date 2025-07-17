Как вырастить крупные сочные тыквы: советы

Тыквы бывают действительно огромными – вес одного овоща способен превышать десятки килограммов. И вырастить такого полного пользы сочного великана можно даже на своем огороде.

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Лайфхаки, которые в этом помогут, собирало издание "На пенсии". Они не предусматривают использования сложного оборудования или особых дополнительных средств. Все, что вам понадобится, это немного времени и усилий. И, конечно, любовь к огородничеству.

Прежде всего позаботьтесь, чтобы земля возле тыквы постоянно была увлажненной. Для этого поставьте рядом с растением ведро с водой, в которое опустите конец веревки. Второй конец разместите кольцом вокруг тыквенного стебля и присыпьте землей. Этот метод позволит воде постепенно просачиваться в почву. Но следите, чтобы ведро всегда было наполнено.

А вот плоды тыквы, если вы хотите, чтобы они выросли большими, должны лежать на сухом. Поэтому подложите под них кафельную плитку или кусок толстого пластика. Лежать на земле или на досках они не должны, ведь земля или древесина размокают и это может привести к загниванию овоща.

Чтобы получить действительно крупные тыквы, на каждом растении оставляют две-три завязи, а саму плеть-стебель прищипывают выше третьего листа над последним плодом. Также надо удалить лишние боковые побеги. После этого растение оставляют в покое – старайтесь не перекладывать плети с места на место. Лучше пришпильте их на расстоянии 50-60 сантиметров от стебля и присыпьте питательной смесью, для образования дополнительных корней. Это поможет плодам получать больше питательных веществ.

Поливать тыквы нужно обильно, но не очень часто. В зависимости от погоды полив проводят раз в 7-10 дней. Особенно важно обеспечить овощу увлажнение в период активного роста плодов. Воду для полива берите теплую – от 20 градусов. Время от времени после увлажнения рыхлите почву, чтобы обеспечить корням доступ к воздуху. Подкормка также играет значительную роль: один-два раза в месяц можно полить кусты раствором органики или минеральных удобрений.

Тыквы, особенно крупные, имеют склонность трескаться. Чтобы избежать этой неприятности, плоды в процессе созревания нужно время от времени переворачивать на другую сторону.

И не забудьте в августе удалить всю новую завязь, чтобы она не отбирала ресурсы у уже имеющихся плодов тыквы. А за 2-3 недели до сбора урожая полностью прекратите поливать растение.

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