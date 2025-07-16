Когда нельзя поливать огород: названо худшее время

Правильный полив – ключ к щедрому урожаю. Несоблюдение режима может создать идеальные условия для развития болезней, ослабить растения и даже свести на нет все усилия.

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Эксперты объяснили, почему определенная часть суток является худшим моментом для полива. Также обнародовали советы, как поливать огород эффективно.

Какое время худшее для полива

Кажется логичным полить грядки вечером, когда жара спадает. Но именно это может стать роковой ошибкой.

"Худшее время суток для полива овощей – это вечер, особенно после захода солнца. Овощи с толстыми или мохнатыми листьями не переносят длительной влажности", – предостерегает эксперт Адриенн Ротлинг.

Полив в вечерние часы оставляет растения влажными в течение всей ночи. Это создает благоприятные условия для развития грибковых болезней, особенно если вода попадает на листья.

"Полив сверху, например из шланга, повышает риск заболеваний, поскольку вода не успевает испариться с листьев", – объяснил Деймон Абди, доцент кафедры ландшафтного садоводства Университета штата Луизиана.

Можно ли поливать растения днем

Еще одна ошибка – полив в разгар дня, когда солнце в зените.

"Полив в середине дня часто делают в спешке. Но солнце испаряет воду раньше, чем она успевает впитаться в почву", – отметил Абди.

Кроме того, ветреная дневная погода только усиливает испарение, уменьшая эффективность полива и зря тратя ресурсы.

Какое лучшее время для полива

Самый оптимальный вариант – полив утром, желательно до 10:00.

"Это позволяет растениям успеть поглотить питательные вещества", – прокомментировала Джинни Розенкранц из Университета Мэриленда.

Полив утром не только насыщает почву, но и уменьшает риск поражения листьев – утреннее солнце высушивает остатки влаги, не перегревая почву.

"Солнце подсушит листья, а влага останется в почве на целый день, – добавляет Ротлинг. – Это уменьшит риски грибковых заболеваний и обеспечит растения водой в течение активной фазы роста".

Советы для эффективного полива

Используйте капельное орошение. Тонкие трубки с мелкими отверстиями обеспечивают равномерное и точное увлажнение почвы, не касаясь листьев.

Автоматизируйте полив, соединив систему орошения с таймером – это сэкономит время и уменьшит риск переувлажнения.

Следите за прогнозом погоды. Отключите систему орошения, если впереди – несколько влажных дней.

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