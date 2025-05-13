Как вырастить микрозелень подсолнуха за 10 дней: стоит использовать один продукт из супермаркета

Хотя подсолнухи известны своими ослепительно-желтыми цветами, они также являются источником пищи, начиная от подсолнечного масла и даже семян, которые можно добавлять в хлеб или салаты. Вы также можете выращивать собственные микрозелень из семян подсолнечника, которые станут питательной добавкой ко многим блюдам.

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В видео, опубликованном в Instagram, садовод Саймон Акеройд рассказал, как он выращивает подсолнухи из семян всего за 10 дней, используя продукт, который можно купить в большинстве супермаркетов.

В ролике эксперт объясняет, что "микрозелень – это просто молодые побеги и листья растений, которые часто съедобны", и рекомендует добавлять их в бутерброды, смузи и салаты.

Саймон рассказывает, что вы можете легко вырастить собственную микрозелень подсолнечника за 10 дней, используя деревянные упаковки из-под сыра, в которых супермаркеты часто продают сыр, например, камамбер.

Сырные контейнеры – идеальный вариант для выращивания мелкой зелени, поскольку они "пористые и поэтому не требуют дренажных отверстий", что делает их неприхотливым вариантом для ухода, который можно легко добавить на кухню или на свободный подоконник.

Хорошей идеей будет вырастить несколько коробок, Саймон поощряет зрителей складывать их одну на одну, чтобы "стимулировать прорастание".

Через три дня вы можете разложить коробки и оставить их на неделю, пока не начнет прорастать зелень подсолнечника, и поставить их на подоконник, чтобы они выросли.

Через 10 дней ваши ростки подсолнечника будут готовы к употреблению, и вы сможете срывать их тогда, когда захотите добавить в свой салат или в любое другое блюдо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какую микрозелень легче всего вырастить дома.

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