Как вывести одуванчики из огорода и сада: беспроигрышные способы

Одуванчик является символом весны и достаточно полезным лекарственным растением. Тем не менее, он является злостным сорняком, который, когда заведется на огороде, вывести бывает очень сложно.

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Однако существуют эффективные способы борьбы с растением. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Почему тяжело избавиться от одуванчика

Причин две. Во-первых, вывести его не дает мощная корневая система, которая сильно углубляется в почву и полностью удалить ее, не перерыв все на несколько десятков сантиметров вглубь, не удастся. Во-вторых, растение очень эффективно размножается. Один цветок дает десятки семян, которые на своих парашютиках разлетаются на большое расстояние и распространяют одуванчик на большое расстояние.

Уничтожить сорняк регулярным выкашиванием тоже не удастся. Эта процедура может помочь избежать распространения семян (но только с вашего участка, а вот с соседнего – уже не факт). Однако ничего не сделает с корнями, которые могут повторно прорастать год от года.

Как защититься от появления одуванчика на своем участке

Уменьшить количество этого сорняка можно благодаря определенным профилактическим мерам. Полную защиту они не дадут, однако могут минимизировать проблему.

Во-первых, перекапывайте грядки и клумбы весной и удаляйте корни одуванчика. Также мульчируйте полезные растения. Мульча ограничивает доступ солнца ко всем нежелательным растениям и сокращает рост любых сорняков. Повторяйте перекапывание осенью.

Выпалывайте одуванчик до того, как он зацветет. В крайнем случае – до момента созревания.

Засевайте пустые площади какими-нибудь более нейтральными растениями. Они не дадут одуванчику так эффективно распространяться.

Как бороться с одуванчиком, если он у вас уже завелся

Регулярно скашивайте и пропалывайте растение. Полностью это его не удалит, но поможет предотвратить распространение и неконтролируемый рост. Выкашивать одуванчик нужно 1-2 раза в неделю и срезать максимально близко к уровню земли. Потребность постоянно отращивать новые побеги истощает корни. Чем раньше вы начнете выкашивать нежелательный цветок, тем более эффективным будет метод. Весной он менее способен к эффективной регенерации.

Не складывайте скошенный одуванчик в компост. Она легко прорастает в такой питательной среде. А потом зацветает и рассеивается.

Выкорчевывайте одуванчик специальным инструментом. Для этого используют лопаты с узким полотном или вытягиватели сорняков, извлекающие растения из земли с корнем.

Используйте гербициды. Те, которые направлены на одуванчик, уничтожают его наземную часть. Ими обрабатывайте сорную траву до того, как она зацветет. А вот осенью такая обработка будет уже неэффективна. В конце сезона лучше бороться с корнями.

Не прибегайте к народным методам, таким как посыпка одуванчиков солью или полив кипятком или кислотой. Они не уничтожат глубокие корни растения, зато могут нанести вред другим растениям, насекомым, мелким животным и даже людям.

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