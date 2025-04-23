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Как вывести одуванчики из огорода и сада: беспроигрышные способы

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Как вывести одуванчики из огорода и сада: беспроигрышные способы

Одуванчик является символом весны и достаточно полезным лекарственным растением. Тем не менее, он является злостным сорняком, который, когда заведется на огороде, вывести бывает очень сложно.

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Однако существуют эффективные способы борьбы с растением. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Почему тяжело избавиться от одуванчика

Причин две. Во-первых, вывести его не дает мощная корневая система, которая сильно углубляется в почву и полностью удалить ее, не перерыв все на несколько десятков сантиметров вглубь, не удастся. Во-вторых, растение очень эффективно размножается. Один цветок дает десятки семян, которые на своих парашютиках разлетаются на большое расстояние и распространяют одуванчик на большое расстояние.

Уничтожить сорняк регулярным выкашиванием тоже не удастся. Эта процедура может помочь избежать распространения семян (но только с вашего участка, а вот с соседнего – уже не факт). Однако ничего не сделает с корнями, которые могут повторно прорастать год от года.

Как вывести одуванчики из огорода и сада: беспроигрышные способы

Как защититься от появления одуванчика на своем участке

Уменьшить количество этого сорняка можно благодаря определенным профилактическим мерам. Полную защиту они не дадут, однако могут минимизировать проблему.

Во-первых, перекапывайте грядки и клумбы весной и удаляйте корни одуванчика. Также мульчируйте полезные растения. Мульча ограничивает доступ солнца ко всем нежелательным растениям и сокращает рост любых сорняков. Повторяйте перекапывание осенью.

Выпалывайте одуванчик до того, как он зацветет. В крайнем случае – до момента созревания.

Засевайте пустые площади какими-нибудь более нейтральными растениями. Они не дадут одуванчику так эффективно распространяться.

Как вывести одуванчики из огорода и сада: беспроигрышные способы

Как бороться с одуванчиком, если он у вас уже завелся

Регулярно скашивайте и пропалывайте растение. Полностью это его не удалит, но поможет предотвратить распространение и неконтролируемый рост. Выкашивать одуванчик нужно 1-2 раза в неделю и срезать максимально близко к уровню земли. Потребность постоянно отращивать новые побеги истощает корни. Чем раньше вы начнете выкашивать нежелательный цветок, тем более эффективным будет метод. Весной он менее способен к эффективной регенерации.

Не складывайте скошенный одуванчик в компост. Она легко прорастает в такой питательной среде. А потом зацветает и рассеивается.

Выкорчевывайте одуванчик специальным инструментом. Для этого используют лопаты с узким полотном или вытягиватели сорняков, извлекающие растения из земли с корнем.

Используйте гербициды. Те, которые направлены на одуванчик, уничтожают его наземную часть. Ими обрабатывайте сорную траву до того, как она зацветет. А вот осенью такая обработка будет уже неэффективна. В конце сезона лучше бороться с корнями.

Не прибегайте к народным методам, таким как посыпка одуванчиков солью или полив кипятком или кислотой. Они не уничтожат глубокие корни растения, зато могут нанести вред другим растениям, насекомым, мелким животным и даже людям.

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