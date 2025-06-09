Как вывести портулак с огорода в июне: действенные методы

Портулак выращивают на огородах и в садахкак съедобную культуру, и как декоративный цветок. Но живучесть растения делает из него также довольно упрямый сорняк, который может быть непросто вывести со своего участка.

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Огородный портулак опасен тем, что он быстро растет и размножается, хорошо чувствует себя в жару и легко вытесняет другие культуры. К тому же устойчив ко многим методам обработки. Однако, как пишет издание ВСН, именно в июне от него можно эффективно избавиться.

В июне портулак начинает активно расти и зацветает. Если пропустить этот момент, он даст сотни и даже тысячи семян, которые будут сохранять всхожесть в почве годами. То есть сорняк будет прорастать снова и снова в каждом следующем сезоне. А значит, чем раньше вы начнете борьбу – тем больше шансов избежать массового распространения. В июле портулак уже начнет рассеиваться и может быть поздно.

Как избавиться от портулака в июне

Выпалывайте растение вручную. До момента, когда портулак зацветет, эффективным будет ручное его удаление с корнем. Однако удалять его нужно тщательно. Даже часть стебля, оставленная на грядке, может укорениться снова.

Мульчируйте посевы. Плотный слой мульчи, такой как солома, скошенная трава, опилки или агроволокно, подавляет прорастание новых побегов. Поэтому целесообразно будет укрыть ею землю вокруг культурных растений.

Высушивайте остатки портулака на солнце. Не стоит бросать его в компост, ведь он может в нем быстро прорасти и продолжить распространяться. Сначала разложите удаленный сорняк на какую-то поверхность и полностью высушите его под прямыми солнечными лучами.

Обрабатывайте кипятком или уксусом. Этот метод подходит для борьбы с портулаком не на огороде, а, например, во дворе, где он может прорастать на дорожках и портить покрытие. Поливка кипятком или 9% уксусом уничтожит сорняк. Но этот метод не подходит для огорода, ведь будет губительным и для культурных растений.

Используйте гербициды. Если портулак успел сильно распространиться, придется прибегнуть к крайним мерам - обработать огород гербицидами сплошного действия. Но прибегать к ним нужно до того, как растение успело зацвести. Обработку проводят в безветренную погоду и локально, чтобы химикаты не задеть другие растения.

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