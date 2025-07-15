Как за 25 минут сварить идеальный рис, который не слипнется: инструкция от Джейми Оливера

Приготовить идеальный рис – довольно непростое дело, но известный кулинар Джейми Оливер поделился безошибочной технологией, которая спасет ваше блюдо.

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Повар-эксперт также добавил несколько полезных советов, как добавить захватывающих вкусов вашему мягкому и легкому рису. По его словам, как только вы достигнете идеального результата, вскоре вы будете готовить его как профессионал, пишет Express.

Этот гарнир готовится всего за 25 минут. Он сочетается с соевым соусом, карри, яйцами, фасолью или чем-либо другим, что вам нравится.

Итак, сначала поставьте большую кастрюлю с подсоленной водой на сильный огонь и доведите до кипения, пояснил Оливер.

Затем "промойте рис в дуршлаге под проточной водой примерно 1 минуту или пока вода не станет прозрачной". Шеф-повар объяснил, что промывание перед приготовлением "предотвратит слипание зерен позже".

Джейми описал следующие шаги так: "Добавьте рис в кипящую воду и подождите, пока зерна начнут танцевать — после этого варите 5 минут".

Затем он сказал, что нужно "слить рис в дуршлаг", прежде чем налить в кастрюлю 2,5 см воды. Теперь снова поставьте рис на огонь и "снова доведите его до кипения, затем уменьшите огонь до кипения".

Далее он советует "накрыть рис в дуршлаге фольгой или крышкой".

Затем вам нужно "поставить дуршлаг на кастрюлю с кипящей водой и дать рису пропариться над ним в течение 8-10 минут". Теперь снимите кастрюлю с огня и "если вы готовы, подавайте немедленно", – сказал шеф-повар.

Если вы не подаете блюдо сразу, то "оставьте фольгу или крышку закрытой и отложите до подачи".

Вареный рис будет оставаться теплым в кастрюле примерно 20 минут, если его накрыть крышкой.

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