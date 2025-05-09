Как за 30 секунд почистить очень много чеснока без ножа: делимся лайфхаком, который работает

Если вы хотите почистить очень много чеснока, но без ножа, для этого могут подойти и другое кухонные гаджеты, благодаря которым вы всего за несколько секунд получите много очищенного чеснока.

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Кулинар поделилась в Instagram полезным лайфхаком, как очень просто и без лишних усилий почистить чеснок.

Лайфхак

Головку чеснок разберите на зубчики, переложите их в железную миску, накройте другой миской.

Хорошо перемешайте до тех пор, пока вся лишняя шелуха из чеснока не отпадет сама.

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