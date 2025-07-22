Как защитить дом от муравьев: поможет натуральный спрей

Обнаружение муравьев, которые каким-то образом попали в ваш дом, может испортить вам день, а учитывая нынешнюю теплую погоду и длинные дни, эти существа суетятся больше, чем когда-либо.

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Хотя лето является идеальным временем для ваших растений, насекомые также оживляются в этот период, и прежде чем вы это осознаете, ваши окна и дверные проемы будут покрыты муравьями. Но прежде чем отправляться в магазин, чтобы купить дорогие химические репелленты, вы можете помочь планете – и своему кошельку – воспользовавшись этим натуральным решением, которое требует лишь несколько кухонных отходов, предназначенных для свалки или компостного контейнера, пишет OBOZ.UA.

Муравьи могут ненавидеть определенные сильные запахи, и один из них, которого они не переносят, – это запах цитрусовых. Старые апельсиновые, лимонные и лаймовые кожуры богаты сильными цитрусовые эфирные масла и имеют проверенный опыт отпугивания муравьев.

Некоторые натуральные вещества, включая уксус, лимонный сок, корицу и масло перечной мяты, имеют проверенный опыт отпугивания этих насекомых. Муравьи особенно не любят сильный цитрусовый аромат фруктов, таких как апельсины, лимоны и грейпфруты.

Рассмотрите возможность распыления этих отпугивающих средств вокруг точек входа и вдоль муравьиных троп как естественного средства от муравьев для дома и для предотвращения вторжений.

Смесь дешевая и простая в приготовлении, для нее нужна лишь одна часть лимонного сока и три части воды. Для еще большей концентрации добавьте еще немного цитрусовой цедры и перелейте в бутылку с распылителем.

Быстрое опрыскивание вдоль окон, дверных проемов и любых мест, где могли появиться муравьи, должно заставить их бежать.

Еще одним преимуществом отказа от сильных химических спреев является то, что цитрусовый спрей также может быть безопасным для домашних животных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от муравьев в саду и не навредить растениям.

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