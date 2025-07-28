Как защитить дом от нашествия божьих коровок: природное средство

Считается, что жаркая погода является причиной резкого роста количества божьих коровок в этом году, поскольку блестящие красные насекомые воспользовались солнечным периодом после влажной зимы.

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Если вы постоянно видите, что эти насекомые пробираются в ваш дом и оставляют маленькие пятнышки пыльцы на подоконниках и стенах, то знайте, что существует природное средство, которое их отпугивает – цедра лимона, пишет OBOZ.UA.

Божьи коровки ненавидят запах цитрусовых, поэтому апельсиновая цедра также может подойти, хотя лимон сильнее.

Использование цитрусовой цедры – это безопасный, эффективный и экологичный способ предотвратить вторжение божьих коровок в ваш дом или складское помещение. Это простое решение, которое может попробовать каждый.

Чтобы лайфхак работал, следует регулярно заменять кожуру, а также закрывать любые щели вокруг дверей и окон, чтобы попытаться держать их подальше.

Однако божьи коровки очень полезны, поскольку они поедают вредителей. Их существование в вашем саду поможет уменьшить потребность в химических средствах против различных вредных насекомых, защитит растения и одновременно поддержит местную дикую природу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отвадить божьих коровок от кухни.

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