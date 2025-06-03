Как защитить дом от ос: хитрый лайфхак с обычной ватой

С более жаркой погодой все больше ос проникает в наши дома, но эксперт по борьбе с вредителями поделился простым трюком, чтобы отпугнуть насекомых.

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Осы и шершни ненавидят мяту, поэтому рассыпание мяты вокруг вашего участка может быть именно тем репеллентом, который вам нужен. Британская служба борьбы с вредителями Clancy Bros также предлагает использовать масло перечной мяты в качестве альтернативы, пишет Express.

Все, что вам нужно сделать, это капнуть пару капель масла на ватный диск - и это должно сработать. Также можно положить ватные шарики, пропитанные маслом перечной мяты, под мусорные контейнеры, чтобы защититься от насекомых, а также предотвратить появление неприятных запахов.

Кроме того, их можно положить в пылесос, чтобы во время его использования наполнить дом мятным ароматом, который отпугивает ос. Некоторые энтузиасты уборки также кладут мяту в банки с водой возле окон, чтобы блокировать проникновение мух, а также борются с нашествием пауков, протирая стены и пол апельсиновым маслом, поскольку пауки ненавидят его запах.

Осы ненавидят запах кайенского перца. Чтобы создать репеллент, смешайте одну чайную ложку перца с одним стаканом воды и распылите эту смесь вокруг своего дома, чтобы отпугнуть этих вредителей.

Цитронелла, которую часто содержат в духах и мыле, известна своими свойствами отпугивания насекомых, особенно комаров, но она также эффективна для защиты от ос. Компания по борьбе с вредителями предлагает "зажигать свечи из цитронеллы, чтобы освежить внешнюю территорию" как средство отпугивания.

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