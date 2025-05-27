Как избавиться от ос в своем саду: вполне безопасный способ

Хотя осы являются важными опылителями и ключевой частью экосистемы, не всегда хочется, чтобы они жужжали вокруг вашей головы, пока вы пытаетесь насладиться ужином на террасе или загораете возле дома.

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Именно поэтому, если вы планируете провести некоторое время на свежем воздухе и хотите избавиться от этих маленьких черно-желтых насекомых, вы можете использовать натуральный репеллент, который не навредит им, но на некоторое время будет держать подальше от вас и вашего сада, утверждают эксперты по борьбе с вредителями, пишет Express.

Спасением может может быть любой разрезанный сладкий фрукт - например, груша. Пригодится также налитый в небольшую тару газированный напиток. Они станут своеобразным громоотводом для ос, отвлекая их от вашего места пребывания.

"Приманку" можно разместить на расстоянии 3-6 метров в безвредной зоне, вокруг которой вы хотите, чтобы они кружили, что, в свою очередь, будет держать их подальше от вас.

Поместите фрукты в невощеный бумажный пакет с открытым верхом. Если вы используете газировку, поместите ее в чашку. Сахарный аромат привлечет ос.

Это лучший вариант для защиты от этих насекомых, поскольку он не наносит им вреда, но будет держать их подальше от вас, пока вы находитесь на улице.

Другой вариант – использовать натуральный репеллент, такой как масло цитронеллы.

Масло цитронеллы получается из растения лемонграсса, которое происходит из Юго-Восточной Азии и Индии. Его используют в ряде косметических средств, включая мыло, лосьоны и свечи. Она также действует как естественный репеллент от муравьев и других летающих насекомых, таких как комары и клещи. Некоторые люди также натирают им кожу, чтобы отпугивать мух, когда они находятся на улице на солнце.

Зажигание цитронелловых свечей отпугивает ос.

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