Одуванчики могут спасти пчел: почему не стоит уничтожать их в саду

Если вы начали замечать, что в этом году в вашем саду появляются одуванчики, подумайте дважды, прежде чем уничтожать их вредным гербицидом. Эти желтые цветы играют важную роль в теплое время года, особенно когда речь идет о пчелах.

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Фактически, по данным британского Королевского садоводческого общества, они имеют огромную ценность для насекомых, птиц и животных. Их универсальность привела к тому, что многие сейчас рассматривают их как растение, а не как сорняк, поэтому, если они есть в вашем саду, это не обязательно должно быть плохим знаком, пишет Express.

Эксперты призывают садоводов радостно высаживать одуванчики в свои сады этим летом, а не просто уничтожать их.

Эти красивые цветы богаты нектаром и пыльцой, а это значит, что пчелы и бабочки являются их большими поклонниками, а цветение длится целую вечность.

Ранние цветы особенно ценны, поскольку они обеспечивают насекомых пищей в то время, когда другие источники ограничены. Такие птицы, как зеленушки и щеглы, также питаются семенами, поэтому важно оставить их в покое, а не атаковать одуванчики гербицидами.

Большинство гербицидов не действуют сразу после попадания на растение, а просачиваются сквозь листья и цветы, впитываясь в каждую его часть и в конце концов убивая его.

По этой причине не нужно много чего, чтобы нанести вред дикой природе, которая может использовать одуванчики для еды или пыльцы.

Пчелы сейчас сталкиваются с достаточным количеством проблем. Их популяция серьезно сокращается во всем мире. Без пчел экосистемы разрушились бы, поскольку они опыляют пищевые культуры, дикорастущие деревья и цветы, которые затем кормят других насекомых, более крупных животных и, наконец, нас, людей.

Но вы можете оказать огромную услугу для пчел и других существ, прекратив использовать пестициды в своем саду и позволив одуванчикам цвести.

Некоторые вредители обеспечивают пищей важных опылителей, а также птиц и других животных, поэтому, если вы хотите помочь пчелам существовать, лучше оставить одуванчики в своем саду.

Ранее OBOZ.UA рассказывало том, что ранее садоводов уже призвали не уничтожать одуванчики в саду.

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