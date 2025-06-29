Как защитить овощи на огороде от вредителей: надежный способ без химии

Защитить овощи на огороде и в саду от вредителей можно без особых усилий и химикатов. Стоит только попробовать вертикальное выращивание.

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Таким советом поделилась в Instagram эксперт по садоводству с ником thepurposefulyou. Она отметила, что этот способ работает даже если у вас ограниченное пространство.

По словам эксперта, овощи часто страдают от тли и слизней. Но вертикальные градки решают эту проблему раз и навсегда.

Женщина поделилась видео, на котором изображен ее сад, и рассказала о методе, который она обожает.

В подписи эксперт написала: "Я искренне верю, что сначала нам следует планировать вертикальное выращивание, а потом остальная часть сада встанет на свое место".

Вертикальное выращивание, то есть разрешение растениям подниматься и цвести выше от земли, удивительным образом защищает ее овощи от вредителей.

Она рассказала: "Держа растения над землей, вы можете легче собирать урожай, защитить его от вредителей, а также сажать гораздо больше и удваивать урожайность".

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