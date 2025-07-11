Как защитить овощи от вредителей без химии: естественный способ

Овощи становятся жертвами ряда вредителей, таких как тля и слизни. Однако существует метод без химикатов, который вы можете попробовать, чтобы справиться с этой проблемой. Кроме того, он работает даже если у вас ограниченное садовое пространство.

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Эксперт по садоводству и пользовательница Instagram под ником @thepurposefulyou поделилась своим лайфхаком, который поразил многих. Так, по ее словам, стоит прибегнуть к вертикальному выращиванию овощей.

Именно этот способ, то есть разрешение растениям подниматься и цвести выше от земли, удивительно защищает овощи от вредителей.

Этот метод поддержали многие другие эксперты по садоводству. Grow Veg утверждает, что выращивание овощей над землей помогает отпугивать вредителей, поскольку им труднее добраться до растения.

Например, они обнаружили, что морковь и культуры семейства капустных, которые находятся на высоте не менее 45 сантиметров от земли, "не защищены от низколетящих морковных мух и капустных корневых мух". "Поднятые горшки также уменьшают проблемы со слизнями и другими почвенными вредителями", - сказали они.

Другие способы борьбы с вредителями включают натуральные репелленты, такие как базилик, тимьян, розмарин и чеснок. Если их выращивать в вашем саду, многие вредители будут держаться подальше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как защитить свой сад от вредителей.

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