Как защитить сад от бури и ливня: действенные советы

Штормы и бури случаются в летнем сезоне все чаще, а ущерб такая погода может нанести даже больший, чем заморозки. Сломанные ветви, опрокинутые горшки, поврежденные клумбы – можно ли защитить свой сад от этих повреждений?

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Ответ издание Interia Kobieta искало у экспертов по садоводству. Они дали несколько советов, как существенно уменьшить вред растениям от летней непогоды.

Обратите внимание на расположение сада

Если вы выращиваете сад на открытой местности, это означает, что растения в нем подвергаются воздействию ветра со всех сторон. В таком случае стоит спланировать насаждения так, чтобы создать вокруг них естественные барьеры. Живые изгороди, густые кустарники или заборы могут быть хорошей защитой для более нежных растений от порывов ветра.

Сад находится на склоне? В таком случае проблемой могут быть сточные воды, которые будут струиться по земле после сильного дождя. Такие потоки размывают почву и могут наносить вред растениям. На таких участках лучше поднимать рельеф, создавая искусственные террасы и площадки для высадки растений.

Приподнятые грядки как защита от дождя

Один из самых простых и эффективных способов защиты растений от сильного дождя – это сооружение приподнятых грядок. Конструкция чаще всего изготавливается из досок, кирпича или плит. Из них сооружается контейнер, внутренняя часть которого заполняется плодородным грунтом. В таком случае растения высаживаются на несколько сантиметров выше уровня земли. Это позволяет лишней воде быстрее стекать и предотвращает затопление корневых систем растений. Приподнятые грядки также помогают защитить растения от ветра – к ним можно легко прикрепить сетку или другое укрытие.

Создайте опоры для высоких и нежных растений

Высокие растения, такие как помидоры, георгины, гладиолусы и подсолнухи, особенно склонны ломаться во время сильных порывов ветра. Лучше всего закрепить их кольями, опорами или специальными садовыми кольцами. Для подвязки оптимально использовать резинки, которые не повредят стебли и позволят им мягко склоняться на ветру, не ломаясь.

Хорошо закрепите временные укрытия

Если вы используете агротекстиль, полутуннели или другие временные укрытия для растений, не забудьте должным образом их закрепить. Незакрепленные конструкции может снести ветром, в таком случае они могут дополнительно повредить ваш сад. Лучше всего крепить такие конструкции к земле металлическими шипами, кирпичами или специальными монтажными колышками.

Убедитесь, что вода хорошо стекает

Сильные дожди могут вызвать не только механические повреждения, но и затопление и дальнейшее гниение корней. Поэтому хорошо спланированный сад должен иметь достаточный дренаж. Тяжелую и плотную почву стоит перекопать и добавить в нее песок или компост. Это улучшит ее структуру и проницаемость. Дренажные канавки или правильное контурирование также могут быть полезными.

Растения в горшках также нуждаются в защите

Если вы выращиваете растения в горшках – на балконе, террасе или в саду – помните, что ветер может легко их повалить. Лучше всего разместить горшки у стены, в защищенном месте, а в случае сильных порывов ветра перенести их в помещение. Меньшие контейнеры можно разместить в укрытиях, отягощенных камнями или грунтом.

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