Как защитить виноград от зимнего холода: инструкция для новичков

Каждый садовод знает, что устойчивость растений к холодам во многом зависит от того, как их подготовят к зимовке. И особенно это актуально для таких теплолюбивых культур как виноград.

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Как правильно обрезать и укрыть лозу осенью, рассказал блог "Яркая клумба". С этими советами вы точно обеспечите себе хороший урожай в следующем сезоне.

Что нужно знать для правильной обрезки винограда

В основном в осенние месяцы проводят два типа обрезки винограда – санитарную и направленную на повышение урожайности. Первую провести совсем несложно, достаточно просто удалить все слабые, больные и поврежденные побеги. А вот второй тип требует определенных знаний и навыков.

От природы виноград вкладывает свои усилия вовсе не в то, чтобы вырастить большие и сочные гроздья. Его цель как можно сильнее разрастись. Задача осенней обрезки – переориентировать его рост в нужное русло. Чтобы сделать все правильно, начнем с определения основных понятий.

Рукав – многолетний хорошо одревесневший побег, аналог скелетных веток у деревьев. Основой плодовых звеньев являются 2-летние побеги на рукавах. Виноградари формируют кусты в 2 или 4 рукава. Выбор зависит от степени развития и возраста куста.

Плодовое звено располагается на рукаве, формируется обрезкой и состоит из 2 частей: плодовой стрелки и сучка замещения, расположенного под ней.

Побег плодоношения (плодовая стрелка) – это длинная лоза, на ней после обрезки оставляют нормированное количество глазков. Именно они дадут начало основному урожаю.

Сучок замещения – коротко обрезанная лоза, расположенная под плодовой стрелкой. На ней оставляют только 3 глазка. В следующем сезоне сучок замещения дает 3-4 мощных побега. С них нужно будет обрезать все плодовые почки, чтобы они выросли максимально сильными. К осени именно они станут новыми плодовыми звеньями будущего года.

Глазок – это "узел роста", из которого весной начинают расти несколько почек.

Новичкам-виноградарям важно иметь в виду, что основной урожай формируется на 2-летних побегах. Именно поэтому цель осенней обрезки винограда – сформировать такие побеги, сделать их сильными и направить все силы куста на завязывание больших гроздей.

Как правильно обрезать виноград на зиму

Обрезка винограда отличается от обрезки плодовых деревьев. Так лозу обрезают, оставляя над почкой пенек 2-3 см в длину. А вот побег плодоношения срезают в междоузлии, то есть между почками. Если побег остался частично зеленым, то есть не созрел, зеленую часть срезают полностью.

Естественно, нужно удалить все старое, больное и поврежденное. А также удалить побеги тоньше 0,5 см. С молодых побегов замещения, которые будут готовы плодоносить в будущем сезоне, нужно удалить все пасынки. Также под нож идут побеги, плодоносившие в этом году. Удалить нужно до 80–85% сезонного прироста, если хотите иметь плодовый, а не декоративный виноградник.

Прежде чем начать работу, убедитесь, что вы работаете чистым и острым инструментом. В идеале для виноградника следует держать отдельный секатор и дезинфицировать его перед каждым использованием. Время обрезки наступает не раньше, чем с лозы опадут листья.

Обрезка взрослого винограда

Если ваши лозы старше 3-4 лет, в конце сезона на них нужно оставить 2-4 рукава и до 100 ячеек. Весной на одном побеге такого куста нужно оставить не больше 10 почек. Ознакомьтесь с рекомендациями к вашему сорту.

Обрезка молодой (до 3 лет) лозы

В первый год, если виноград был посажен весной, нужно сформировать куст. Если растение выпустило только 1 побег, осторожно обрежьте его на 3-4 почки. Если выросло 2 побега, укоротите каждый до 2-3 ячеек. Также существует мнение, что осенью обрезку саженцев в первые пару лет стоит вообще пропустить. Некоторые рекомендуют обрезать молодой виноград только весной, после снятия с него накрытия.

Ко второй осени на лозе должно сформироваться 3-4 сильных побега – это и есть рукава. Каждый из них нужно укоротить, оставив только 3-4 глазка.

На третий год растение формирует до 4 сильных рукавов с боковыми побегами на каждом из них. В будущем именно эти боковые молодые побеги и дадут гроздья. На каждом рукаве выбирайте по 2 лучших побега. На нижнем из двух оставьте 2-3 глазка и так вы сформируете сучок замещения. Из верхнего формируют плодный побег, укоротив его до 7-10 глазков.

Уход за виноградом осенью

Чтобы весной растение начало развиваться здоровым, его нужно профилактически опрыскать. Работу проводят после сбора урожая и когда лоза сбросит листву. В это время растение обрабатывают соответствующими фунгицидами. Обычно для такого опрыскивания берут железный купорос. Он хорошо уничтожает все грибковые заболевания, угнетает вредителей. Для обработки нужно приготовить 3–5% раствор средства. Для молодых кустов и саженцев – 1% раствор. Опрыскивают средством не только побеги, но и приствольные круги. После обработки лоза постепенно потемнеет. Это нормально.

Также после сбора урожая лозу нужно как следует полить и подкормить. Перед самым укрытием производят особый влагозарядный полив. Лучшее время для него – после обрезки, но до промерзания земли. На легких песчаных почвах воду вносят в количестве около 50 литров на каждый куст, на суглинках и черноземах – примерно 25 литров. Если вы будете укрывать виноград на зиму в траншеях, окучите их борта, или сделайте бортики вокруг кустов, чтобы вода не растекалась.

Как правильно укрыть виноград на зиму

В большинстве своем сорта, которые растут в нашем климате, хорошо приспособлены к зимовке. Однако молодые растения точно следует защитить от холода.

Укрывать лозу нужно, когда ночные заморозки становятся регулярными, а дневная температура держится около нуля. Обычно такая погода устанавливается в конце октября – начале ноября. Главное – успеть все сделать до начала ощутимых морозов.

Начните с того, что сформуйте в земле небольшую траншею вдоль всей виноградной шпалеры. С обеих сторон от нее обустройте небольшие земляные валы 10-15 см высотой. Эти валки будут защищать лозу от выветривания и обледенения.

Снимите стебли со шпалер и аккуратно, без резких движений пригните их к земле. Направляйте стебли вдоль траншеи. Постарайтесь не повредить верхний слой коры.

Закрепите побеги в траншеях. Для этого можно взять шпильки деревянные или проволочные. Между лозой и землей должно оставаться небольшое пространство, около 5 см. Это нужно для того, чтобы во время зимних оттепелей лоза как можно меньше касалась мокрой земли. Растение должно зимовать сухим.

По низу шпалер натяните проволоку, на высоте до 30 см от земли. На ней будет держаться укрывной материал. Очень важно, чтобы он не приминал лозу к поверхности земли. Вдоль шпалеры через эту натянутую проволоку виноградник закрывают пленкой, захватывая боковые земляные валки. Бока пленки присыпают землей, прижимают, чтобы их не поднимало ветром. Нежные и чувствительные сорта можно дополнительно укрыть сухой травой или сухими опавшими листьями, слоем до 15 см. Такое укрывание производят до того, как закрепляют пленку.

Чтобы лоза зимой дышала, торцы шпалеры должны оставаться открытыми. Закрывают их только когда температура падает ниже –15 градусов. Однако, когда мороз спадет, торцы снова нужно открыть. Полностью снять защитную пленку можно будет в начале апреля.

Ранее OBOZ.UA публиковал инструкцию для новичков, что сделать в саду и на огороде до заморозков.

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