Как защитить яблоню от грызунов зимой: важно сделать одну вещь уже в ноябре

Зимний период представляет серьезную угрозу для молодых и плодоносящих яблонь из-за активности грызунов, таких как крысы и зайцы. Они могут объедать кору деревьев и основания ветвей, что приводит к повреждениям и даже гибели растений.

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Чтобы этого избежать, необходимо своевременно позаботиться о защите яблонь. В ноябре важно обернуть стволы специальными материалами, а зимой – поддерживать снежный покров плотным, рекомендует agronomist.in.ua.

Традиционный способ защиты предполагает обертывание стволов рубероидом, толем, плотной бумагой или металлической сеткой. Обвязывать дерево нужно плотно и без зазоров, чтобы грызуны не могли проникнуть в кору. Нижнюю часть ствола следует дополнительно присыпать грунтом для лучшей защиты.

Защита деревьев

В течение всей зимы рекомендуется утрамбовывать снег в прикорневой зоне деревьев. Это усложняет мышам доступ к стволу и минимизирует риск повреждений. Если ноябрьские меры защиты были пропущены, при оттепели можно ограничить вред, уплотняя снег вокруг деревьев.

Запретные методы

Не следует использовать химикаты для обработки деревьев зимой. Химические средства снижают зимостойкость яблонь, что повышает риск вымерзания даже при незначительных морозах.

Обвязывание считается наиболее эффективным способом защиты деревьев от грызунов. Оно предотвращает повреждение коры, сохраняет древесину невредимой и способствует здоровому росту яблони весной.

Защита яблонь – это процесс, требующий постоянного внимания. Садоводам нужно регулярно проверять состояние защитных помех и поддерживать их в надлежащем виде в течение всей зимы.

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