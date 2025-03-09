Как заставить орхидеи зацвести: два благоприятных фактора

Орхидея – отличное комнатное растение, которое может цвести несколько месяцев подряд, но довести его до этой стадии может быть сложно.

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Поскольку весна уже началась, орхидеи выйдут из периода покоя и снова будут нуждаться в регулярном уходе. Как заставить их зацвести и делать это в течение длительного времени, рассказывает OBOZ.UA.

По словам экспертов, два важнейших фактора – правильно расположить орхидеи и правильно поливать их.

Орхидеи любят яркий косвенный свет, поэтому идеально разместить их у окна, где свет не слишком резкий.

Поскольку лето уже не за горами, важно не оставлять их под прямыми солнечными лучами, поскольку их листья могут обжечься.

Что касается температуры, орхидеи любят чуть-чуть охлаждаться ночью, поэтому не бойтесь позволить температуре снизиться. Воздух зимой может быть очень сухим, что не идеально для орхидей, поэтому если вы можете установить увлажнитель воздуха, поместите его поблизости.

Легкое орошение листьев также помогает сохранить растение влагой, а также поместить его на поддон, наполненный водой и галькой.

Содержание растения в правильных условиях и правильный полив будут способствовать его цветению.

Ранее OBOZ .UA рассказывал о том, куда лучше поставить орхидеи.

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