Будут цвести часто и обильно: в какое неожиданное место следует поставить орхидеи

Хотя орхидеи известны как комнатные растения, по словам экспертов, это прекрасное растение может буквально ожить, если его транспортировать в сад.

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Это может показаться шокирующим для многих людей, особенно учитывая, что сейчас холодно. Однако в блоге Сари Лампинен Garden Design Stories как раз раскрываются условия для цветения орхидеи на улице.

Простой "трюк" состоит в том, чтобы вынести орхидеи в сад, как только наступит лето. "Им может быть полезна влажность воздуха, незначительные изменения температуры и естественные циклы дня и ночи", – пояснил эксперт.

Чтобы получить лучшие результаты, орхидеи безопаснее всего расположить в подвесных корзинах на улице в теплую погоду.

Это необходимо для предотвращения приступа вредителей, например улиток. Но это не единственное, что следует учитывать. Также важно разместить подвесную корзину в месте, где нет прямых солнечных лучей, которые иначе могли бы обжечь листья орхидеи.

Еще один немаловажный элемент – защита орхидеи от сильного дождя, поэтому лучшим местом для размещения подвесной корзины будет защищенное место в саду.

Что касается наружной температуры, целесообразно подождать до июня, чтобы взорвать орхидеи на улицу. Затем в зависимости от погоды орхидеи нужно будет повернуть внутрь, когда температура снизится в конце августа или начале сентября.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить орхидею перед приходом весны.

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