Как заставить пионы цвести дольше в вазе: несколько хитрых шагов

Пионы, известные своим ярким цветением, — это отличный способ придать красочности вашему саду и дому. Но период их цветения очень короткий и длится всего несколько месяцев, с конца апреля до середины июня.

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Также, по сравнению с большинством цветов, пионы имеют более короткий срок хранения в весе всего около пяти дней. Но флористка Вики Салмон, поделилась своими методами, как получить максимум от пионов после того, как они расцвели, и как ухаживать за ними дома, пишет Express.

Как помочь бутонам расцвести в вазе

Для начала, прикоснувшись к головке цветка, вы можете определить, насколько лепестки распустились. Если бутон крепок на ощупь, ему может понадобиться больше времени для того, чтобы он расцвел, поэтому оставить его в покое на несколько дней.

Если бутон мягкий на ощупь, вы можете провоцировать процесс распускания, осторожно помассировав бутоны у шейки стебля, прежде чем опустить их в теплую воду.

Обрежьте стебли и поставьте пионы в теплое солнечное помещение, оставьте их цвести. Пионы – растения, которые любят солнце, и для оптимального роста им желательно получать по крайней мере шесть-восемь часов прямого солнечного света.

Когда пионы зацветут, чтобы получить "максимум от их мимолетной красоты", убедитесь, что ваши цветы стоят в чистом весе со свежей водой. Удалите любые листья там, где они погружены в воду, поскольку это позволит стеблям лучше впитывать жидкость. Стебли также следует срезать под углом перед поставкой в вазу.

Как сохранить дольше свежими пионы, которые уже зацвели

После срезки пиона лучше держать их подальше от прямых солнечных лучей, поскольку они могут преждевременно терять цвет и лепестки.

Храните пионы в затененном месте подальше от солнца и любых сквозняков, поскольку сквозняки могут привести к чрезмерной потере влаги, что приведет к увяданию.

Когда вы нашли место в своем доме, обрезайте стебли каждые два-три дня и поддерживайте воду свежей и чистой. Пионы – это "цветы, жаждущие жажды, поэтому ежедневно следите за уровнем воды в весе и при необходимости добавляйте ее".

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подпитать пионы весной.

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