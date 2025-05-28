Как заставить растения в саду расти быстрее: проверенный способ

С наступлением летних месяцев хочется, чтобы растения в саду росли как можно быстрее, и он забуял зеленью и разноцветными цветами.

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Эксперт по садоводству Фиона Дженкинс с MyJobQuote.co.uk поделилась своими лучшими советами по улучшению здоровья вашего сада и содействия росту растений. Залогом успеха она называет здоровую почву, пишет Express.

"Хорошая почва - это сердце крепкого сада. Когда почва здоровая, растения растут быстрее, лучше противостоят вредителям и дают больше плодов. Секрет поддержания здоровья почвы заключается в том, чтобы сосредоточиться на развитии живой биологии. Почва - это не просто грязь, она полна крошечных микробов, которые помогают растениям усваивать питательные вещества. Эти микробы расщепляют органический материал, создавая пищу для корней", – пояснила она.

Почва, богатая микробами, выращивает более сильные растения и дольше остается здоровой. Вы можете стимулировать это естественным путем, избегая химических удобрений и регулярно добавляя компост.

Использование компоста, мульчи и натуральных почвенных кондиционеров предоставляет вашей почве необходимые питательные вещества. Так, компост, изготовленный из кухонных отходов, добавляет питательные вещества и стимулирует жизнь микробов. Мульча удерживает влагу и подавляет рост сорняков.

Фиона также говорит, что следует максимально использовать пространство с помощью вертикального и контейнерного садоводства. Если в вашем саду ограниченное пространство, существует много способов проявить креативность, чтобы вырастить больше растений.

Вы можете использовать шпалеры или настенные кашпо для выращивания вьющихся растений, таких как фасоль или помидоры, что сэкономит место, а также облегчит сбор урожая.

Она говорит, что для облегчения садоводства следует использовать современные инструменты, такие как датчики, которые могут точно подсказать, когда вашим растениям нужна вода или удобрение.

Если вы планируете посадить растения, Фиона предлагает сажать их небольшим количеством, что придаст вашему саду более сбалансированный вид, а также создаст иллюзию больших и даже более здоровых растений, чем они есть на самом деле.

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