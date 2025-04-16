Как заставить собаку проглотить таблетку: четыре хитрые трюки

Назначение лекарства домашним животным часто может быть сложной задачей. Однако в интернете распространяется простой трюк, который может сделать прием лекарства для собак менее стрессовым.

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Ветеринарка MaríaVetiCan поделилась четырьмя методами в TikTok, чтобы помочь владельцам домашних животных.

Один из популярных методов состоит в том, чтобы спрятать таблетку в кусок ветчины или творога. Использование таких мягких кормов может отвлечь питомца лакомством, пока он неосознанно потребляет лекарство.

Если это не сработает, Мария предлагает взять миску чипсов или другую закуску, которая нравится собаке. Однако часто не рекомендуется давать собакам чипсы из-за содержания соли. Если вы найдете здоровую закуску, которая понравится вашей собаке, это будет здорово.

Также она предложила достаточно умный трюк. Хитрость состоит в том, чтобы попытаться заставить закуску случайно упасть на пол. По словам Марии, если собака увидит, что что-то "запретное" падает, животное быстро это съест, незаметно проглотив спрятанную таблетку.

Традиционный метод помещения лекарства непосредственно в рот собаки все еще эффективен в более сложных случаях. "Мы размещаем его позади рта, закрываем им морду и массируем им горло, пока они не проглотят", - сказала ветеринарка.

Однако этот способ зависит от уверенности владельца и желания собаки. Альтернативным решением является приготовление таблеток в жидкой форме.

Хозяева могут измельчить таблетку между двумя ложками, развести ее в небольшом количестве воды и ввести через рот собаки с помощью шприца.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как заставить кота проглотить таблетку.

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