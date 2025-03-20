Как заставить спатифиллум зацвести: переставьте его в это идеальное место

В цветочных магазинах, супермаркетах и садовых центрах любители растений могут приобрести отличные мирные лилии (спатифиллум) с большим количеством цветов. Однако если у вас есть они дома, вы можете поощрить свое растение зацвести снова.

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Как правило, мирные лилии начинают цвести весной, но сначала для этого нужно создать идеальную среду для их роста. Эксперты утверждают, что в доме есть одно место, где мирная лилия будет чувствовать себя просто идеально – у окна, где есть яркий, но не прямой солнечный свет, пишет OBOZ.UA.

Однако соблюдайте осторожность, поскольку мирная лилия сгорит, если поместить ее под прямое летнее солнце. Вместо этого найдите яркое место у окна, наполненное косвенным светом, "чтобы обеспечить бурный рост и цветение".

Комнатная температура также влияет на цветение мирной лилии – это растение будет чувствовать себя хорошо при комнатной температуре от 12°С до 24°С. Но держите лилии подальше от горячих радиаторов отопления и холодных сквозняков, предупредили эксперты.

Что касается полива, вегетационный период начинается в апреле, поэтому поливайте мирную лилию, только если растение начнет увядать.

Если компост достаточно быстро высыхает между поливами, это может означать, что растению требуется больший горшок.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, где нельзя ставить спатифиллум.

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