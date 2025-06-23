Какая температура должна быть в холодильнике, чтобы не портились продукты

Поскольку счета за электроэнергию стремительно растут, эксперты советуют простые, но эффективные способы сокращения расходов дома, и ваш холодильник может быть идеальным местом для этого.

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По словам Райана Адамса, эксперта по кухонной технике, настройка холодильника на правильную температуру может сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе, пишет Express.

"Установка оптимального температурного диапазона 3-5°C в холодильнике обеспечивает идеальный баланс между сохранением безопасности пищевых продуктов и уменьшением потребления энергии. Температуры ниже этого диапазона приводят к ненужным потерям энергии, тогда как высокие температуры рискуют повлиять на свежесть и безопасность продуктов", – указывает он.

Также постарайтесь уменьшить частоту и продолжительность открывания дверцы, поскольку частые колебания температуры заставляют холодильник тратить больше энергии на стабилизацию.

Это небольшое изменение может привести к значительной экономии, особенно учитывая то, что эксплуатация холодильников может стоить немало.

Эксперт также предупреждает, что перегрузка холодильника может препятствовать циркуляции воздуха и ухудшать его работу, а держать его в основном пустым также не идеально. Холодильник, заполненный примерно на две трети, как правило, лучше поддерживает температуру, что помогает уменьшить потребление энергии.

Кроме того, имеет значение тип пищевых контейнеров, которые вы используете.

Адамс рекомендует перейти с пластиковых на стеклянные контейнеры, поскольку стекло лучше сохраняет холод и помогает холодильнику работать эффективнее. Он также предостерегает от размещения горячей пищи непосредственно в холодильнике, поскольку это повышает внутреннюю температуру и создает дополнительную нагрузку на компрессор.

Так же, незакрытая еда и жидкости могут повысить влажность внутри прибора, что заставляет его работать интенсивнее.

Расположение холодильника на кухне также может повлиять на его энергопотребление. Расположение его вблизи источников тепла, таких как духовки или радиаторы, или отсутствие достаточного пространства для вентиляции вокруг него может снизить эффективность работы прибора.

Адамс советует оставлять не менее пяти сантиметров свободного пространства вокруг холодильника, чтобы он мог правильно отдавать тепло.

Для владельцев более старых моделей, переход на энергоэффективный холодильник может привести к значительной долгосрочной экономии.

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