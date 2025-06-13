Большинство людей неправильно пользуются холодильником, подвергая себя опасности – исследование

У каждого из нас есть собственные представления о том, где хранить определенные продукты питания: например, следует ли класть кетчуп в холодильник, или где лучше всего хранить яйца. Однако недавнее исследование показало, что многие британцы подвергают себя и других риску пищевого отравления.

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Исследование выявило некоторые тревожные тенденции относительно того, как люди держат продукты в холодильнике. В опросе, проведенном ритейлером бытовой техники и техники Currys, приняли участие 2000 человек, пишет Express.

Было обнаружено, что каждый пятый владелец холодильника не знал, что идеальная температура в нем должна составлять 0-5°C, что является официальной рекомендацией Агентства по пищевым стандартам (FSA). Кроме того, около 42% признались, что не регулярно проверяют температуру в холодильнике, что свидетельствует о том, что потенциально миллионы людей в Великобритании подвергают себя риску пищевого отравления.

Что касается конкретных деталей хранения, 61% признали, что не знали, что не рекомендуется хранить молочные продукты, такие как молоко, в дверце холодильника, поскольку это обычно самая теплая часть прибора. Это связано с колебаниями температуры во время открывания и закрывания дверцы.

22% опрошенных не знали, что сырое мясо следует класть на самую низкую полку холодильника, а треть призналась, что употребляет мясо из холодильника, не будучи полностью убежденной в его безопасности.

Доктор Хелен Онеака, доцент Школы химической инженерии Бирмингемского университета, которая специализируется на микробиологии и устойчивых продовольственных системах, поделилась своими советами по более безопасному хранению продуктов.

Верхняя полка

Здесь следует хранить готовые к употреблению продукты, такие как остатки пищи, готовые блюда и упакованные молочные продукты. Это уменьшает риск загрязнения сырыми продуктами, находящимися снизу.

Средняя полка

Подходит для молочных продуктов, таких как молоко, сыр и йогурт, поскольку они требуют постоянно низких температур.

Нижняя полка

Это самое холодное место, идеальное для сырого мяса, птицы и рыбы. Всегда храните эти продукты в герметичных контейнерах, чтобы предотвратить попадание сырых соков на другие продукты.

Ящики для овощей и фруктов

Предназначен для фруктов и овощей. Храните фрукты и овощи в отдельных ящиках, чтобы предотвратить порчу овощей газообразным этиленом, выделяемым фруктами.

Дверь холодильника

Самая теплая зона, подходит для приправ, соусов и напитков.

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