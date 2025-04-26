Какие б/у смартфоны стоят своих денег: топ-6

Цены на новые смартфоны стабильно растут. Современные флагманы стоят более 1000 долларов, что делает их покупку недостижимой для многих потребителей. Модели среднего класса также дорожают из-за роста себестоимости комплектующих и тарифов.

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В такой ситуации б/у смартфон – это не только экономное, но и практичное решение. За разумную цену вы получаете мощное устройство с поддержкой обновлений, которое еще несколько лет остается актуальным. Эксперты рассказали о 6 лучших вариантах подержанных смартфонов, которые действительно стоят своих денег.

OnePlus 12R

Плюсы: мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 2, быстрая зарядка 100 Вт, большой аккумулятор.

Минусы: средняя камера.

OnePlus 12R – это удачная альтернатива флагманам по разумной цене. Телефон оснащен флагманским процессором прошлого поколения и обладает аккумулятором емкостью 5500 мАч, что обеспечивает до 2 дней автономности. Мощная зарядка заряжает устройство полностью за полчаса. А еще – 3 года обновлений ОС от OnePlus. Прекрасный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью, автономностью и ценой.

Google Pixel 7

Плюсы: флагманская камера, 5 лет обновления.

Минусы: аккумулятор средней емкости.

Google Pixel 7 – это один из самых лучших камерофонов в бюджетном сегменте. Основная камера на 50 МП дает поразительные результаты благодаря алгоритмам Google. Кроме того, Pixel 7 будет получать обновления до 2027 года, что делает его долгосрочной инвестицией. Он подходит как основной смартфон, так и первый телефон для ребенка или студентов.

Apple iPhone 15

Плюсы: сверхбыстрый A16 Bionic, поддержка iOS 22, надежная камера.

Минусы: частота дисплея всего 60 Гц.

Если вы в экосистеме Apple, iPhone 15 – один из самых лучших вариантов на вторичном рынке. Он обеспечивает высокую производительность, отличное качество фото и видео, а также до 5 лет поддержки. Телефон будет получать обновление до 2028 года. Для тех, кто ищет больший экран и аккумулятор, доступна модель iPhone 15 Plus по более высокой цене.

Google Pixel 8 Pro

Плюсы: флагманская камера, 7 лет обновлений, отличный дисплей.

Минусы: немного громоздкий.

Google обещает обновление до 2031 года, что делает его невероятно перспективным. Мощная камера с перископным зумом, фирменная обработка изображений, дисплей QHD 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч – все это делает Pixel 8 Pro настоящим флагманом даже в 2025 году. Идеальный выбор для тех, кто хочет иметь мощную камеру и долгую поддержку за умеренную стоимость.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Плюсы: S Pen, 10-кратный зум, флагманская производительность.

Минусы: большие размеры.

S23 Ultra – это еще один из лучших Android-флагманов, который можно купить за приемлемую цену. 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, четыре камеры, включая перископ на 10x, мощный Snapdragon 8 Gen 2 и поддержка стилуса – все это в одном устройстве. По сравнению с S24 Ultra, эта модель имеет даже лучшую оптику для зума, и будет получать обновления по крайней мере до 2027 года.

OnePlus Open

Плюсы: отличная оптимизация, большой аккумулятор.

Минусы: цена.

OnePlus Open сочетает производительность, эргономику и софт. Устройство имеет большой внутренний дисплей 7.82" и практичный внешний экран, а также флагманскую камеру и большой аккумулятор на 4805 мАч. Oxygen OS оптимизирована для многозадачности, а корпус – тонкий и удобный, что редкость среди сложных устройств.

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