Какие деревья надо обрезать до осени: список

Обычно процедуру обрезки деревьев мы связываем с весенними или осенними работами в саду. Но опытные дачники и специалисты по садоводству знают, что некоторые растения лучше обрезать именно летом.

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Отдельным сортам деревьев проведение обрезки летом помогает существенно оздоровиться и стимулирует их плодоношение. Именно поэтому OBOZ.UA поинтересовался, какие деревья нужно обрезать именно в этот сезон и почему.

Почему летняя обрезка может быть полезной

Главное правило – не обрезать деревья во время цветения и плодоношения. В этот период они тратят много сил на формирование бутонов и плодов, поэтому могут быть уязвимыми. А вот после сбора урожая, когда у деревьев наступает период восстановления, срезы на ветвях заживают быстрее. Это позволит растению хорошо восстановиться задолго до наступления холодов. А вот новые побеги, которые являются нежелательным следствием процедуры удаления лишних веток, отрастают не так интенсивно, как весной или в теплые осенние дни. А значит летняя обрезка помогает избежать буйного загущения кроны.

Какие деревья стоит обрезать летом

Персики, абрикосы и нектарины

У этих родственных между собой плодовых деревьев летняя обрезка стимулирует формирование цветочных почек, которые заложат основу урожая следующего года. После плодоношения, а в некоторых случаях даже во время (в середине лета) с персиков и абрикосов удаляют загущающие побеги, а также ветви, растущие внутрь кроны. Это улучшает освещение и вентиляцию и уменьшает риск развития грибковых болезней.

Яблоня и груша (особенно молодые деревья)

Летняя обрезка яблонь и груш помогает сдерживать слишком сильный рост нежелательных побегов (волчков). Также она способствует лучшему вызреванию древесины у молодых деревьев, что повышает зимостойкость. Конечно, такой уход является хорошим способом держать форму кроны и предотвращать ее загущение.

Вишня и черешня

Эти деревья обрезают уже после сбора урожая – именно в этот период восстанавливается способность вишен и черешен к регенерации, что сокращает риск камедетечи. В летнюю обрезку этих деревьев должны входить удаление поврежденных и сухих ветвей и уборка побегов, затеняющих крону.

Сливы и айва

Их так же лучше подрезать летом уже после сбора плодов. Это помогает снизить риски развития болезней и позволяет сформировать компактную, хорошо освещенную крону.

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