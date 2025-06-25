Топ-6 фруктовых деревьев, которые могут расти хоть 100 лет и дарить плоды

Существует множество вариантов посадки фруктовых деревьев, многие из которых не только будут процветать, но и могут простоять 100 лет и намного пережить человека, который их посадил.

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Эти фруктовые деревья можно посадить в вашем саду, и часто с минимальным уходом они могут плодоносить десятилетиями и более, пишет OBOZ.UA.

Груша

Грушевые деревья могут расти до нескольких веков. Они происходят из Великобритании и являются одними из самых легких фруктов для выращивания в вашем саду, независимо от того, большой он или маленький. Деревья цветут весной, а затем дарят вкусные плоды с конца лета до осени.

Яблоня

Яблони могут жить до 100 лет и являются еще одним деревом, которое может плодоносить год за годом без интенсивного ухода.

Яблоня нуждается в незначительном уходе, хотя ежегодная обрезка поможет обеспечить наилучший урожай и поддерживать дерево в хорошей форме.

Посадка новой яблони очень проста, и есть варианты, подходящие для сада любого размера. Вы можете выращивать отдельно стоящее дерево на газоне или другом открытом солнечном месте, или, если пространство ограничено, выбрать более компактное деревце, у солнечной стены, или даже карликовое дерево в контейнере.

Шелковица

Они могут жить до 100 лет и их довольно легко выращивать.

Существует несколько видов шелковицы, но именно черная шелковица дает самые вкусные плоды. Они похожи на большую ежевику, когда созревают, и имеют замечательный сладкий, ароматный и терпкий вкус, а поскольку их редко можно найти в магазинах, их стоит выращивать".

Вишня

Вишневые деревья могут показаться экзотическими, но на самом деле они особенно хорошо растут в нашем климате. Два основных вида вишни – это сладкая вишня, которую очень вкусно есть свежей и лучше всего выращивать на солнечном месте, и кислая вишня, которая прекрасно подходит для приготовления пищи и хорошо растет на солнце или в полутени.

Абрикос

Как и вышеупомянутые черешни, абрикосовые деревья могут жить от 60 до 80 лет. Однако им нужна жаркая погода, поэтому вам нужно подумать о том, как и где их сажать.

Для успешного плодоношения абрикосам нужен период зимних холодов, достаточно теплая, сухая весна и жаркое лето, поэтому важно обеспечить им необходимые условия.

Фиговое дерево

Фиговые деревья могут жить более 100 лет при надлежащем уходе. Они дают вкусные, сладкие плоды и имеют привлекательные и ароматные листья. Их можно успешно выращивать в защищенном солнечном месте, например, у стены. Идея заключается в том, чтобы обмануть их, заставив думать, что они растут на каменистой вершине холма в восточном Средиземноморье, ограничивая их корни. Несколько сортов фигу достаточно морозостойкие для выращивания на открытом воздухе и должны давать урожай даже в неурожайное лето.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие деревья нельзя сажать во дворе.

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