Какие фильмы самые популярные в Украине: рейтинг на Netflix

В эпоху стриминговых сервисов, когда фильмы со всего мира становятся доступными в два клика, популярность лент меняется не еженедельно, а ежедневно. Рейтинги Netflix позволяют увидеть, что выбирает украинская аудитория.

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На этой неделе десятка самых популярных фильмов на Netflix в Украине поражает многообразием жанров. Здесь и стильный психологический триллер, и боевики о бессмертии, и анимационные приключения K-pop героев, и даже документальная комедия о вечеринке, вышедшей из-под контроля.

Кирпич (Brick)

Жанр: психологический триллер, нео-нуар.

Когда на первый взгляд обычный многоквартирный дом оказывается в ловушке, окруженный загадочной кирпичной стеной, которая вырастает посреди ночи, жители вынуждены забыть о бытовых спорах и объединиться. Тим и Оливия, соседи, которые почти не разговаривали раньше, оказываются в центре напряжения. Выжить в этом странном плену можно только совместно – преодолевая страх, недоверие и собственные тени прошлого.

Старая гвардия – 2 (The Old Guard 2)

Жанр: фантастический боевик.

Продолжение истории бессмертных воинов, которые защищают человечество на протяжении веков. Во второй части они сталкиваются с новым врагом, который угрожает не только их существованию, но и всему миру. Ожидаемое продолжение нашумевшего фильма 2020 года с Шарлиз Терон в главной роли.

Напарники поневоле (Almost Cops)

Жанр: комедия, пародия.

Два друга случайно оказываются в центре полицейской спецоперации, притворяясь копами. Их дилетантизм порождает абсурдные, но комичные ситуации. Легкая и веселая лента, набирающая популярность благодаря вирусным сценам в TikTok.

Кейпоп-охотники за демонами (KPop Demon Hunters)

Жанр: анимация, музыкальное фэнтези, приключения

Поп-группа K-pop оказывается тайной организацией, которая борется с демонами, угрожающими человечеству. Лента популярна благодаря яркой визуальной стилистике, сочетанию жанров и огромной фанбазе K-pop во всем мире.

Старая гвардия (2020)

Жанр: боевик, фэнтези

Четверо бессмертных воинов веками оставались в тени, защищая человечество от катастроф, войн и тиранов. Тайна их существования – главное оружие. Но в эпоху камер наблюдения, генетических исследований и жадных корпораций это больше не возможно. Это не просто боевик, а глубокая история об усталости, памяти и моральных дилеммах тех, кто обречен жить вечно. В главной роли – Шарлиз Терон, чья героиня сочетает лед и сострадание, усталость от жизни и готовность снова стать на сторону добра.

Бесконечность (Infinite)

Жанр: научная фантастика, экшн

Мужчина узнает, что воспоминания из снов – это реальные фрагменты прошлых жизней. Он открывает, что принадлежит к секте "Бесконечных", которые перевоплощаются веками. Фильм снова набрал популярность после появления на Netflix и благодаря тематике реинкарнации.

Медея – экзотическая свадьба (Madea's Destination Wedding)

Жанр: комедийный мюзикл

Медея отправляется на свадьбу в экзотическое место, но празднование превращается в катастрофу из-за конфликтов в семье. Сочетание юмора, музыки и социальных тем – фирменный стиль Тайлера Перри популярный среди широкой аудитории.

Отпуск вслепую (Blind Vacation)

Карьеристка с жестким графиком, четкими границами и отвращением к спонтанности отправляется в отдаленное шале, чтобы наконец отдохнуть – на своих условиях. Но спокойный ретрит оборачивается испытанием, когда выясняется, что шале принадлежит не только ей. Его владелец – солдат, который как раз вернулся домой в отпуск. Между героиней, которая не верит в любовь, и мужчиной, который давно научился ценить простые вещи, возникает напряжение. Это романтическая комедия о противоположностях, которые не только притягиваются, но и перевоспитывают друг друга.

Собачки

Неудачное свидание знакомо каждому. Но что делать, когда после ночи любви мужчина... превращается в собаку? Именно такую магическую кару получает Яна – независимая и уставшая от отношений. Вместо любви – лай, вместо прощания – стая эксов в доме. Это остроумная, дерзкая и очень современная комедия о том, как легко потерять контроль над романтической жизнью, и как неожиданно найти в ней смысл.

Фиаско. Настоящий проект Х (Trainwreck: The Real Project X)

Расследование реальных событий, вдохновивших на создание фильма Project X – подростковой вечеринки, которая вышла из-под контроля. Подача документальных фактов с архивными кадрами и комментариями участников событий не оставляет равнодушной.

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