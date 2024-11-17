Какие города в Европе опасны для туристов: эксперт по круизным путешествиям сделал предупреждение

Круизы – прекрасная возможность насладиться морским путешествием и увидеть интересные портовые города. Круизные лайнеры предлагают туристам повышенный комфорт, отдых и развлечения на борту. Можно даже сказать, что они представляют собой небольшие курортные городки со своими ресторанами, барами, дискотеками, плавательными бассейнами, салонами красоты и т.д.

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Однако если вы мечтаете о таком виде туризма, следует быть особенно осмотрительными. Эксперт по путешествиям Гарри Бэмбридж предупредил, что некоторые из крупнейших городов Европы буквально переполнены преступниками, стремящимися ограбить путешественников.

Пассажиров круизных лайнеров предупредили "держаться подальше" от некоторых популярных городов. Опытный специалист Гари Бэмбридж отметил, что не все порты безопасны, даже если корабль там причаливает, а экскурсоводы говорят, что пассажиры могут свободно прогуляться по городу. Некоторые из наиболее посещаемых портов Средиземного моря связаны с рисками.

В определенных районах, особенно припортовых, действуют карманники, нацеленные на туристов. Эти улицы и территории часто являются самыми большими в мире пересадочными пунктами для пассажиров, а также основными туристическими точками. Путешественники сходят с лайнеров, чтобы полюбоваться прелестями нового города или приобрести определенные сувениры на берегу, даже не подозревая, что их уже ждут злоумышленники.

Бэмбридж подчеркнул, что туристы должны оставаться бдительными, когда высаживаются в Барселоне в Испании, Риме в Италии, Афинах в Греции и Ливорно в Италии.

"Эти порты – самые популярные на средиземноморских круизных маршрутах. Здесь часто подстерегают карманники", – рассказал эксперт.

Самой опасной для туристов территорией в Барселоне является Ла Рамбла. Обсаженная деревьями и заполненная торговыми точками и ресторанами улица – одна из самых оживленных в городе.

Столицу Италии Рим даже называют "мечтой карманника". В Афинах часто обворовывают в общественном транспорте – туристы то и дело заявляют в полицию о потере документов и денег.

Ливорно – популярная промежуточная точка для путешественников, желающих посетить Флоренцию и Пизу, тоже входит в рейтинг опасных портовых городов.

Туристам советуют соблюдать организованные экскурсии, чтобы оставаться в безопасности, и не рисковать самостоятельно идти на прогулки по припортовым улицам.

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