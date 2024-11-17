Сказка наяву: какие замки стали прототипами локаций в известных мультиках Disney

По законам сказки, если в истории есть принцесса, значит у нее должен быть и замок. От этого правила не отступает студия Disney.

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Но знали ли вы, что практически в каждом мультфильме локации, в которых жили героини были вдохновлены реальными местами в разных уголках мира? Издание Woman and Home рассказало о них подробнее.

"Спящая красавица" – замок Нойшванштайн, Германия

Немногие места на Земле выглядят так же волшебно и величественно, как замок Нойшванштайн в юго-западной Баварии. Расположенный в Альпах, он был резиденцией короля Людвига II, и был построен по его заказу в знак уважения к композитору Рихарду Вагнеру.

"Аладдин" – Тадж-Махал, Индия

Роскошный дворец султана из мультфильма "Аладдин", в котором проживает принцесса Жасмин, был вдохновлен известнейшим памятником Индии – мавзолеем Тадж-Махал. Нетрудно понять, почему режиссеры Disney обратились за вдохновением к памятнику. Его белоснежный мрамор, элегантные купола, башни минаретов, бассейны и фонтан ошеломляют.

"Русалочка" – Шильонский замок, Швейцария

Хотя по всем признакам Ариэль и ее друзья живут где-то в теплом море, основным источником вдохновения для создателей мультфильма стал Шильонский замок на Женевском озере в Швейцарии. Именно с него рисовали дом возлюбленного Русалочки, принца Эрика. Кстати, это далеко не первое произведение искусства, вдохновленное этим местом. Лорд Байрон писал о нем в своей поэме "Шильонский узник" 1816 года.

"Мулан" – Запретный город, Китай

Мультфильм "Мулан" стал настоящей одеждой женской силе и смелости. Классическая работа Disney также уделила много внимания тому, чтобы передать чувство подлинности. Дворец и ворота, представленные в фильме, были смоделированы по образцу Запретного города в Пекине, исторического места, где китайские императоры жили между 1420 и 1912 годами. Сейчас этот памятник охраняется ЮНЕСКО и используется как музей древнего искусства и артефактов.

"Белоснежка и семь гномов" – Алькасар в Сеговии, Испания

Величественный дворец из "Белоснежки", где живет Злая Королева, был создан по образу Алькасара в Сеговии, средневекового замка в центральной Испании. На протяжении веков он использовался в качестве военного форта, дома испанской королевской семьи и тюрьмы. А в наше время превратился в музей.

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