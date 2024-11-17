Какой праздник отмечают 17 ноября: все об этом дне

17 ноября православные верующие чтят память святителя Григория, епископа Неокесарийского. Именины празднуют Геннадии, Григории, Захары, Иваны, Михаилы, Яны и Виктории.

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В мире отмечают Международный день студента, Всемирный день недоношенных детей, Международный день отказа от курения, а в Украине – День работников сельского хозяйства. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 17 ноября

17 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святого Григория Чудотворца, который был епископом Неокесарийским. Григорий проживал в пустыне, защищал отверженных и бедных. Известный стал благодаря проповедям. Когда Григорий поступил на кафедру, то в Неокесарии проживало всего 17 христиан, но перед его смертью осталось только несколько язычников.

Международный день студента отмечается во всем мире ежегодно 17 ноября, посвященный событию, которое произошло на территории оккупированной нацистами Чехословакии. 28 октября 1939 г. студенты и преподаватели пражских университетов вышли на мирную демонстрацию. Участники акции были арестованы и расстреляны фашистами, а выживших отправили в концлагеря.

Согласно указу президента от 1993 года профессиональный праздник работников сельскохозяйственного и агропромышленного комплекса, организаций и предприятий по переработке сельхозсырья, обслуживающих и заготовительных предприятий и пищевой промышленности отмечается в третье воскресенье ноября. 17 ноября 2024 года также отмечают День фермера и праздник всех аграриев.

Также в странах мира 17 ноября отмечают:

Всемирный день памяти жертв дорожных аварий;

Всемирный день недоношенных детей;

День борьбы за свободу и демократию в Чехии и Словакии;

День национального возрождения Азербайджана;

Национальный день черной кошки в США.

Исторические события 17 ноября

1663 – заключены т.г. н. "Батуринские статьи" между гетманом И. Брюховецким и московским правительством ограничивали гетманскую власть в Украине в пользу московского царя.

1804 – основан университет в Харькове.

1869 – в Египте официально открылся Суэцкий канал.

1913 – по Панамскому каналу прошло первое судно.

1939 – тысячи студентов города Праги и их преподавателей вышли на улицы города, протестуя против нацистской оккупации, но были арестованы и расстреляны или отправлены в концлагеря.

1969 – в Хельсинки начинаются советско-американские переговоры по ограничению стратегических вооружений.

1971 – военный переворот в Северной Ирландии.

1989 – полиция разогнала студенческую демонстрацию в Праге, приуроченную к 50-летию протестов против нацистской оккупации 1939 г. С этого фактически началась "бархатная революция", свергшая коммунистическую власть в Чехословацкой Социалистической Республике.

1994 – Верховная Рада Украины отменила Декларацию о суверенитете Крыма.

2019 – в Китае обнаружили первого инфицированного COVID-19.

Кто родился 17 ноября

9 – Веспасиан, римский император, основатель династии Флавиев.

1749 – Николя Аппер, французский изобретатель; разработал метод консервации продуктов.

1790 – Август Фердинанд Мёбиус, немецкий геометр и астроном.

1811 – Николай Иванышев, профессор Киевского университета, автор трудов истории украинских правовых институтов.

1901 – Ли Страсберг, американский режиссер, актер и продюсер украинского происхождения.

1906 – Хонда Сойтиро, японский инженер и предприниматель. 1948 основал компанию Honda.

1942 – Мартин Скорсезе, режиссер американского и мирового кино.

1944 – Дэнни ДеВито, комедийный актер.

1965 – Руслана Писанко, украинская актриса и телеведущая.

1966 – Софи Марсо, французская актриса и режиссер кино.

1982 – София Андрухович, украинская писательница, переводчица и публицистка.

В этот день умерли:

1558 – Мария I Тюдор, английская королева (1553-1558), получившая прозвище Кровавая Мэри.

1776 – Джеймс Фергусон, шотландский математик и астроном, создатель приборов XVIII века.

1917 – Огюст Роден, французский скульптор.

1940 – Раймонд Перл, американский зоолог, один из основателей биометрии.

1954 – Тадеуш Банахевич, польский астроном и математик.

2013 – Дорис Лессинг, английская феминистская писательница и поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе.

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