Увлекательные и смешные: лучшие анимационные фильмы для взрослых на Netflix

Принято считать, что мультфильмы – это только для детей. Однако мир анимации давно перешагнул границы детской аудитории, приглашая взрослых в увлекательные приключения, полные юмора, драматизма и глубоких размышлений.

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Netflix как один из лидеров в области потокового видео предлагает широкий выбор анимационных сериалов для взрослых на любой вкус. OBOZ.UA предлагает 10 лучших мультфильмов, которые следует добавить в свой список просмотров.

Аркан (Arcane, 2021)

Этот остросюжетный научно-фантастический сериал, основанный на League of Legends от Riot Games, рассказывает о двух сестрах, которые оказываются на враждующих сторонах войны, назревающих между богатым утопическим городом Пилтовер и его угнетенным Зауном. По мере того, как конфликт разрастается, связь сестер подвергается испытанию, поскольку они возвращают двумя очень разными путями.

Большой Рот (Big Mouth, 2017)

Анимационная лента раскрывает вопрос о половом созревании. Сериал довольно откровенно показывает процесс взросления школьника Ника, который пытается ориентироваться в своей постоянно меняющейся реальности вместе с товарищем Эндрю. Двум друзьям и их одноклассникам приходится иметь дело с сексуальными дьяволами на их плечах — сменной группой ротовых "гормональных монстров".

Голубоглазый самурай (Blue Eye Samurai, 2023) Действие мультсериала разворачивается в Японии периода Эдо 17 века. История рассказывает о Мизе, мастерице меча смешанной расы, которая маскируется, стремясь отомстить тем, кто сделал ее изгоем.

Конь БоДжек (BoJack Horseman, 2014)

Действие этого известного сериала от создателя Рафаэля Боб-Ваксберга разворачивается в альтернативном мире, где сосуществуют люди и антропоморфные животные. В центре – титулованный БоДжек – звезда ситкома 90-х, которая надеется на эпическое возвращение. Однако имеет дело с проблемами зависимости и безрассудным поведением. Его веселое ближайшее окружение состоит из безработного соседа по комнате Тодда Чавеса, врага мистера Пинатбуттера, агента и бывшей девушки принцессы Каролин и автора привидений Дианы Нгуен.

Кастлвания: Ноктюрн (Castlevania: Nocturne, 2023)

Этот спин-офф Castlevania, основанный на популярной серии видеоигр, разворачивает свою историю на фоне Французской революции. Когда крестьянский класс восстает против аристократии, возникает темная угроза: группа могущественных вампиров, намеренных захватить мир. Среди тех, кто борется против этого смертоносного восстания, есть Рихтер Белмонт, молодой герой, происходящий из длинной линии охотников на вампиров и теперь должен поддерживать это семейное наследие.

Разочарование (Disenchantment, 2018)

Это американский анимационный сериал для взрослых, созданный Мэттом Грейнингом, известным нам по "Симпсонам" и "Футурамой". Этот сериал отличается от типичных мультфильмов своим черным юмором, сатирой и нестандартными персонажами.

Действие разворачивается в средневековом королевстве Дримландии. Главная героиня – принцесса Бин, совсем не похожая на классических принцесс. Она предпочитает пиво, приключения и разгульный образ жизни, а не брак и королевские обязанности. Вместе со своим верным эльфом Элфо и личным демоном Люси, Бин попадает в разнообразные приключения, полные смеха, опасности и самопознания.

Энтергалактик (Entergalactic, 2022)

Этот фильм от Netflix, созданный с участием рэпера Кида Кади. Это не просто мультфильм, а настоящий визуальный альбом, объединяющий в себе музыку, анимацию и историю любви.

Фильм рассказывает о молодом художнике Джабари, живущем в Нью-Йорке и мечтающем об успешной карьере. Его жизнь меняется, когда он встречает очаровательную фотографа Мэдоу. Между ними возникают чувства и Джабари сталкивается с выбором: сосредоточиться на карьере или построить отношения.

С означает Семья (F is for Family, 2015)

Анимационный сериал для взрослых, созданный Биллом Берром, известным американским комиком. Сериал предлагает ностальгическое путешествие в 70-е годы, воспроизводя атмосферу типичной американской семьи того времени.

Действие сериала разворачивается вокруг семьи Мерфи, проживающей в небольшом городке. Главный герой, Фрэнк Мерфи, – типичный мужчина своего времени: грубый, прямолинейный и немного устаревший в своих взглядах. Он работает на авиазаводе, пытается сохранить авторитет отца в семье, но часто сталкивается с недоразумением со стороны супруги Сью и детей.

Любовь, смерть и роботы (Love, Death & Robots, 2019)

Этот антологический сериал, созданный режиссером Дедпула Тимом Миллером и исполнительным продюсером Дэвидом Финчером, использует разнообразные стили и жанры анимации, чтобы исследовать три темы своего названия: любовь, смерть и роботов. Ожидайте все: от черной комедии до ужасных существ и головокружительных реалий.

Скотт Пилигрим становится к бою (Scott Pilgrim Takes Off, 2023)

Анимационный сериал продолжает историю культового комикса Брайана Ли О'Мелли. Этот сериал стал долгожданным событием для фанатов оригинальной истории о молодом музыканте, который должен победить семерых злых бывших своей девушки, чтобы заслужить ее сердце.

Хотя сюжет сериала основан на оригинальном комиксе, анимационная адаптация предлагает свежий взгляд на эту историю. Некоторые персонажи получили больше глубины, а некоторые сюжетные линии были расширены. Кроме того, авторы сериала добавили несколько новых элементов, которые сделают историю еще более интересной для новых и старых фанатов.

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