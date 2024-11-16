Один из самых красивых в Европе: исторический город в Польше предлагает доступные цены и потрясающую архитектуру.

Краков известен историей, невероятной архитектурой и сравнительно невысокими по европейским меркам ценами. В городе есть восемь отдельных парков, которые образуют круговой пешеходный маршрут.

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Эксперты назвали Краков идеальным местом для осеннего городского отдыха. Исторический район города был одним из первых объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и является одним из лучших исторических памятников Польши.

В конце осени погода в Кракове может быть прохладной с температурой, обычно достигающей максимума от 5 до 10 °C, что означает, что путешественникам нужно не забыть упаковать теплые вещи.

Осенью город наполняется золотистыми, красными, желтыми и багровыми оттенками. Это зрелище особенно красиво в парке Планты, обрамляющем Старый город.

Краков – город с потрясающей архитектурой и знаменитой Рыночной площадью, известной как Rynek Główny, предлагающий погрузиться в богатую историю Польши.

Город наполнен плоскими булыжными улицами, что делает его чрезвычайно удобным для путешественников, которые предпочитают понежиться в окрестностях, а не спешить с одного туристического места в другое.

Rynek Główny – вторая по величине рыночная площадь Европы.

В центре рыночной площади есть Суконные ряды, также известные как Сукеннице. Это одна из самых известных достопримечательностей города, а также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. .

В здании также находится музей на верхнем этаже под названием Музей Сукеннице, содержащий крупнейшую выставку польской живописи и скульптуры 19 века.

Подземный музей Рынек расположен под центральной площадью и предлагает посетителям в путешествие по истории города с помощью фотографий, воспроизведений и археологических находок.

На холме возле Вислы возвышается королевский замк Вавель, что соединяет архитектурные стили средневековья, ренессанса и барокко. Внутри посетители увидят огромные коллекции картин, гобеленов, доспехов, керамики и старинной мебели.

Если вы не любитель истории и просто хотите посидеть и насладиться городом, в городе есть много баров и пабов, которые невероятно доступны.

Следует также посетить:

средневековое укрепление Барбакан;

Национальный музей ("Muzeum Narodowe w Krakowie");

Дом Яна Матейко;

Исторический музей;

Музей Черторыйских, где можно увидеть оригинал картины Леонардо да Винчи;

Ягеллонский Университет – одно из старейших учебных заведений в Европе.

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