Где наименее людные рождественские ярмарки в Европе: куда поехать на праздники

Декабрь в Европе невозможно представить без рождественских ярмарок. Они дарят атмосферу праздника и веры в чудеса. Для многих поход на выходных на ярмарку в канун Рождества является ежегодной семейной традицией. Там можно полакомиться вкусной едой и напитками, приобрести праздничные сувениры и насладиться великолепными яркими декорациями.

Видео дня

Ярмарки в больших популярных городах – это обычно невероятные скопления народа и постоянные очереди. Европа также может предложить много более тихих, недооцененных рынков без шумных толп туристов. Wizz Air подготовил список наименее людных рождественских ярмарок Европы, идеальных для праздничного отпуска.

Чтобы определить самые популярные и недооцененные рождественские рынки, эксперты Wizz Air проанализировали более 35 направлений. Они использовали инструмент отбора ключевых слов, чтобы оценить популярность каждого места назначения, сосредотачиваясь на поисках [Destination] Christmas Market в Instagram, TikTok и Google, а также на поисках Google по запросу flights to Destination с октября по декабрь 2023 года.

Андраш Радо, руководитель отдела коммуникаций, прокомментировал результаты: "При упоминании о рождественских ярмарках часто приходят в голову такие города, как Прага, Мюнхен и Вена. Однако Wizz Air стремится помочь путешественникам открыть для себя менее известные зимние жемчужины Европы. Есть бесчисленное количество уникальных мест, где вы можете по-настоящему погрузиться в праздничный дух и не страдать от очередей или шумной толпы".

Топ-10 недооцененных рождественских ярмарок в Европе

Сарандо, Албания;

Эсслинген, Германия;

Сибиу, Румыния;

Крайова, Румыния;

Гданьск, Польша;

Познань, Польша;

Гетеборг, Швеция;

Братислава, Словакия;

Базель, Швейцария;

Вроцлав, Польша.

Исследование показало, что рождественская ярмарка в Саранде, Албания, является наиболее недооцененной в Европе. Хотя Албанию часто называют летним раем, ее зимнее обаяние может вас удивить. Рождественская ярмарка в Саранде, хотя и меньше, чем многие другие ее известные аналоги, предлагает уютную атмосферу, которая подчеркивает богатую культуру региона и теплое гостеприимство. Продолжается ярмарка с 6 декабря 2024 по 2 января 2025 года.

Следующим в списке является средневековый город Эсслинген в Германии. Учитывая низкое количество поисковых запросов (только 3470), вы можете быть уверены, что найдете лучшее место, чтобы удивиться искусным стеклодувам и кузнецам, изготавливающим праздничные товары. В течение праздничного периода, который продлится с 26 ноября по 22 декабря, будет проходить множество праздничных мастер-классов.

На третьем месте – рождественская ярмарка в Сибиу, Румыния. Город расположен в самом сердце живописных Трансильванских гор. Рождественская ярмарка Сибиу, которая продлится с 15 ноября по 5 января, предлагает удлиненный праздничный сезон, что дает вам достаточно времени, чтобы почувствовать его обаяние.

На четвертом месте оказалась еще одна румынская рождественская ярмарка, на этот раз в городе Крайова. Этот рынок, известный своими потрясающими световыми витринами и праздничной атмосферой, превращает центральную площадь города в зимнюю сказку с 15 ноября 2024 по 5 января 2025 года.

Гданьск, Польша, занял пятое место. Расположенная на живописной площади Тарг Венгла, ярмарка предлагает посетителям волшебную атмосферу с праздничным декорированием, мерцающими огнями и высокой елкой с 22 ноября по 23 декабря 2024 года.

Топ-10 самых популярных рождественских ярмарок в Европе

Эксперты также обнародовали рейтинг самых популярных рождественских ярмарок:

Лондон, Англия; Эдинбург, Шотландия; Бирмингем, Англия; Прага, Чехия; Будапешт, Венгрия; Вена, Австрия; Краков, Польша; Берлин, Германия; Кельн, Германия; Брюссель, Бельгия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об идеальном городе для зимнего отдыха в Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.