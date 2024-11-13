Вернут вам веру в любовь: 5 романтических фильмов, которые можно посмотреть на Netflix

Мировые события и последние новости не внушают веру в светлое будущее вообще. А это значит, что настало время для бегства от суровой реальности в мир кино, где любовь почти всегда счастливая.

Видео дня

Немало замечательных романтических фильмов можно найти на стриминге Netflix. Эти пять лент точно вернут вам веру в любовь. И хорошо развлекут вечером после тяжелого дня или в выходные.

Обещать – еще не жениться

Сюжет комедийной мелодрамы крутится вокруг пяти женщин и четырех мужчин в возрасте 20-30 лет. Все они ищут любовь в шумном Балтиморе, но только глубже запутываются в хитросплетениях отношений. Ленту наывают настоящим пособием по знакомствам в современном мире. А еще она может похвастаться очень звездным кастом: Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Скарлетт Йохансон, Дрю Бэрримор, Дженнифер Коннелли, Брэдли Купер и другие.

Незаменимый ты

Друзья с детства Эбби и Сэм планируют пожениться, когда врач выносит им приговор – у девушки рак и жить ей осталось недолго. Чтобы не оставлять своего любимого один на один с горем, Эбби начинает поиски идеальной половинки для Сэма. А Сэм пытается обеспечить своей любимой самые счастливые последние дни.

Брачная история

На первый взгляд это душераздирающая история о боли развода. Успешный театральный режиссер Чарли и его жена актриса Николь принимают решение разойтись. Но расторгнуть брак просто не получится из-за того, что у пары есть сын Генри. И супруги погружаются во все круги юридического ада. Однако досмотрите фильм до конца, и вы поймете, что на самом деле он о том, как любовь и взаимное уважение побеждают все, даже разлуку.

К тебе или ко мне

Дебби Данн и Питер Коулман уже 20 лет хранят свою дружбу, несмотря на то, что являются полными противоположностями и живут в разных концах США. Дебби строит семейный уют в Лос-Анджелесе, а Питер живет насыщенной жизнью в Нью-Йорке. Однажды обстоятельства заставляют их на неделю поменяться местами. Это приключение помогает им лучше понять себя и раскрыть желания, которые они тщательно скрывали.

Последнее письмо от твоего любимого

Молодая журналистка Элли внезапно наталкивается на подборку страстных любовных писем, написанных еще в 1960-е гг. и адресованных загадочной Б. Она начинает поиски героев этой истории и узнает о жизни женщины по имени Дженнифер Стерлинг, оказавшейся в центре целой драмы с потерей памяти и тайным влюбленным. Эта работа не только раскрывает Элли тайны чужой жизни, но и приводит к настоящей любви.

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