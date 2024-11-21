Роберт Паттинсон сыграет в новом фильме Кристофера Нолана: кто еще в звездном касте

Роберт Паттинсон станет частью актерского состава нового фильма Кристофера Нолана. К проекту также присоединились такие звезды как Том Холланд, Мэтт Дэймон, Люпита Нионго, Зендая и Энн Хэтэуэй.

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Новый фильм является одним из самых ожидаемых проектов года, учитывая предыдущий успех Нолана с его лентой "Оппенгеймер". Сейчас детали сюжета держатся в строжайшей тайне.

Как сообщает издание The Wrap, будущий фильм станет продолжением сотрудничества Нолана с Universal, которое в прошлом году выпустило "Оппенгеймера". Эта картина собрала 976 миллионов долларов в мировом прокате, установив новый рекорд для биографических фильмов. Секретность нового проекта вызывает еще больший интерес к ленте.

Инсайдеры отмечают, что никакие предположения или описания появившегося в медиа сюжета пока не соответствуют действительности. Известно лишь, что Нолан и его жена, продюсер Эмма Томас, сразу после успеха "Оппенгеймера" решили продолжить сотрудничество с Universal, оставив своего бывшего партнера Warner Bros.

Роберт Паттинсон работает над другим проектом — фильмом Кристоффера Боргли "Сценарий мечты" вместе с Зендаей. Кроме этого, он имеет в своем графике выход фильма "Микки 17", который запланирован на апрель 2025 года.

Издание The Wrap со ссылкой на источники в киноиндустрии сообщает, что новый проект будет создан в партнерстве между компанией Нолана Syncopy и Universal, после громкого конфликта режиссера из Warner Bros. стала его новым постоянным партнером.

После успеха "Оппенгеймера" Нолан пытается повторить свою стратегию: мощный маркетинг, премьеры на IMAX и звездный актерский состав. По предварительной информации, премьера запланирована на 17 июля 2026, но подробности сюжета остаются неизвестными.

Новый фильм Кристофера Нолана обещает стать одним из самых ожидаемых кинособытий ближайших лет, а участие таких звезд, как Паттинсон, только прибавляет весу.

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