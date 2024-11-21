Какие цвета заменят черный этой зимой: три трендовых образа от звезд

На пороге – зимний сезон, что в модном мире обозначает появление новых трендов. Однако важно не слепо следовать за модой, а выбирать то, что подходит именно вам.

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Всегда актуальной будет вечная классика. Эксперты WhoWhatWear рассказали, какие цвета заменят черный этой зимой.

Черный – цвет элегантности, изысканности и сдержанности. Но часто в пасмурную погоду хочется отойти от total black и выбрать вариации темных оттенков, которые будут свежими и интересными.

Знаменитости тщательно подбирают образы с помощью стилистов и дизайнеров. Модные эксперты часто принимают образы звезд как отправную точку для определения тенденций будущего сезона.

Если вы также ищете свежие варианты зимних цветов, чтобы оживить свой гардероб, предлагаем просмотреть три зимних оттенка, которые выбирают знаменитости.

Темно-синие оттенки

Если вам надоело постоянно носить все черное, тогда темно-синий станет актуальной альтернативой. Этот классический зимний оттенок хорошо сочетается как с золотыми, так и серебряными украшениями. Глубокий синий добавляет наряд глубины и его легко сочетать со многими другими цветами.

Американская актриса и модель Райли Кио продемонстрировала универсальный классический костюм трендового цвета.

Сливовой образ

Сливовой – недооцененный зимний оттенок. Это более свежая альтернатива насыщенному бордовому, который осенью буквально заполонил все магазины и подиумы. Насыщенный фиолетовый оттенок придает зимнюю нотку, оставаясь при этом легким и стильным.

Актриса и модель Яра Шахиди появилась на публике в элегантном женственном образе сливового оттенка.

Универсальный красный

Красный всегда будет трендовым цветом, независимо от времени года. Модель Кайя Гербер вдохновила придать яркости мрачным зимним образам, надев милый красный кардиган со стильными брюками.

Актуальными в сезоне зима 2024-2025 будут и коричневые оттенки, несущие чувство уюта и комфорта. Коричневый прекрасно сочетается с разной одеждой. Какие образы можно создать – читайте в материале.

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