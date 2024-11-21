Энн Хэтэуэй получила главную роль в нашумевшей экранизации 'Верити'

Стало известно, что скоро выйдет экранизация популярного романа Колин Гувер "Верити". Актриса Энн Хэтэуэй и режиссер Майкл Шоуолтер запускают следующий крупный проект для совместной работы.

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Хэтэуэй должна сыграть главную роль в полнометражном фильме Amazon MGM Studios "Верити", основой которого будет одноименный бестселлер New York Times. Детали обнародовало издание Deadline.

История рассказывает о Лоуен Эшли, молодой писательнице, которая оказалась на грани финансового краха, когда согласилась на предложение о работе мечты. Однажды к Лоуен обращается Джереми Кроуфорд, муж автора бестселлеров Верити Кроуфорд (ее сыграет Хэтэуэй), который предлагает выгодный контракт. Лоуен нужно просто завершить цикл книг Верити, ведь женщина стала парализованной после автокатастрофы.

Прибыв в роскошное поместье Кроуфорда, Лоуен постепенно узнает, что все не так, как кажется. Девушка находит тайную незаконченную рукопись, которая может обнародовать ужасные признания о прошлом семьи. Кажется, Верити делала записи в форме дневника, не надеясь, что кто-нибудь их прочтет. Текст имеет откровенные подробности о жизни супругов и даже затрагивает тему смерти их дочери.

Лоуен долго размышляет, показывать ли рукопись Джереми, потому что понимает – это уничтожит его. Основная интрига состоит в том, чтобы понять: кто такая Верити – гениальная писательница и жертва обстоятельств или безумная манипуляторша и преступница?

В 2018 году Колин Гувер самостоятельно издала "Верити". Роман стал очень популярен среди читателей, поэтому в 2021 году издательство Grand Central Publishing приобрело на него права. "Верити" постоянно входит в списки бестселлеров, а цифра продаж в прошлом году достигла более миллиона.

Критики называют "Верити" готическим триллером в духе "Ребекки" Дафны дю Морье и "Затерянной" Гиллиан Флинн.

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