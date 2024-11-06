Катание на санях из хаски и северное сияние: туристам посоветовали идеальный город для зимнего отдыха в Европе

Зимой многие хотят ощутить атмосферу настоящей зимней сказки. С детства Рождество и Новый год ассоциируются со снегом. Однако климат сейчас изменчив, и заснеженные улицы на праздники – скорее исключение из правил.

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Эксперты назвали самые лучшие города для зимнего отдыха. Эксперты DFDS проанализировали 164 европейских направления, чтобы определить лучший вариант для праздничного отпуска.

Олесунн (Alesund) – город и порт на западе Норвегии. Это важный туристический центр и самая большая рыболовная гавань Норвегии.

Олесунн возглавил список лучших скрытых жемчужин в Европе для зимнего отдыха. Туристы могут насладиться катанием на упряжках из хаски и даже увидеть северное сияние.

Расположен город к северу от устья фьорда Стур и раскинулся на нескольких островах: Нервея, Аспея, Гейсса и Окснея, соединенных мостами.

Климат здесь холодный, морской. Самый теплый месяц – август со средней температурой 14°C, а самый холодный – январь (приблизительно 2°С).

По легенде поселение здесь появилось еще в IX веке, а статус города Олесунн получил в 1848 году. Однако древней архитектуры почти не сохранилось, ведь в 1904 году произошел страшный пожар, после которого едва уцелели несколько десятков малых домов и несколько экспедиционных складов вдоль пристани. Город был отстроен в стиле арт-нуво.

Пять лучших городов Европы для снежного зимнего отпуска :

Олесунн, Норвегия

Среднее количество дней, когда идет снег зимой – 59.

Кристиансанд, Норвегия

В среднем снегопады длятся 37 зимних дней.

Юрмала, Латвия

Среднее количество дней снегопада зимой – 40.

Кошице, Словакия

Среднее количество дней, когда идет снег зимой – 33.

Фрайбург, Германия

Среднее количество дней, когда идет снег зимой – 25.

Также исследователи наблюдали за снегопадом 25 декабря за последние 23 года, и шведская Кируна является лучшим местом для снежных каникул с 70% вероятностью снега на Рождество. Удаленный городок в Швеции известен своими потрясающими арктическими пейзажами и культовым ледяным отелем.

Лиллехаммер в Норвегии занял второе место (вероятность снега 65%), за ним следует Турку в Финляндии (вероятность снега 57%).

Пять лучших городов для снежного Рождества

Кируна, Швеция

Вероятность снега на Рождество – 70%.

Лиллехаммер, Норвегия

Вероятность снега на Рождество – 65%.

Турку, Финляндия

Вероятность снега на Рождество – 57%.

Таллин, Эстония

Вероятность снега к Рождеству – 57%.

Инсбрук, Австрия

Вероятность снега на Рождество – 52%.

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